'VİP Giyim' direnişi 100. gününde

VİP Giyim fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler direnişlerinin 100. gününde eylemdeydi.

Kocaeli Darıca’da faaliyet gösteren VİP Giyim fabrikasında, Deriteks Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçilere ve onlarla dayanışmaya gelenlere direnişin 100. gününde de polis engel olmaya çalıştı.

100 gündür yapıldığı gibi akşam iş çıkışında sendika yine fabrika önünde açıklama yapmak istedi. VİP Giyim patronu Bülent Sönmezler’in ve ustaların baskısı altında anayasal haklarını kullanmaya çalışan işçilere dayanışma mesajını iletmek için fabrika önüne gitmek isteyen kitleyi, polis “yolu kapatmaya çalışmakla” suçlayarak izin vermedi.

Yapılan görüşme sonrasında polis ekipleri yolu açarken, yine de fabrikadan çıkan işçilerle görüşmek isteyen kitle ile işçilerin arasına etten duvar örerek engel olmaya çalıştı.

Deriteks Sendikası yöneticileri ve destek olmaya gelen emek örgütleri her türlü engellemeye rağmen VİP Giyim fabrikasında çalışmaya devam etmekte olan arkadaşlarına dayanışma mesajlarını ilettiler.

Sendika yönetimi yaptığı açıklamada ”Bizler burada anayasal hakları patron tarafından engellenmiş işçiler olarak yasal haklarımızı kullanıyoruz. 100 gündür her gün buraya gelerek dayanışma mesajımızı ilettik. Bugün emniyet güçlerinin burada yapmaya çalıştığı şey sendikamızın örgütlenme faaliyetine engel olmaya çalışmaktır. Bizler anayasal haklarımızı biliyoruz. Bilmeyenlere, ihlal edenlere karşı gerekli önlemleri almalarını tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.

