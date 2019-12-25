VİP Giyim'de direniş çadırına polis müdahalesi

Sendikalı oldukları için işten çıkarılmalarının ardından 36 gündür fabrika önünde direnişte olan VİP Giyim işçilerine bir engelleme de Emniyet ve Valilik'ten geldi.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 36 gündür direnişlerini sürdüren VİP Giyim işçileri, direniş alanında grev çadırı kurmak istedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na çadırlarını kurarken yanlarına gelen polisin kendilerine yazılı bir emir okuduğunu söyleyen işçiler, bu kuralların sendika yöneticileri tarafından da kabul edildiğini belirtti. Kendilerine çadırın kurulma ve kaldırılma saatlerinden, çadırın kullanım sınırlarına kadar bazı kısıtlamaların okunduğunu ve bunları kabul ettiklerini anlatan işçiler ardından çadırlarına izin verildiğini söyledi. Ancak üzerinden henüz 1 saat geçmeden bu sefer 5 ekip polis aracı direniş alanına gelerek Valilik ve Kaymakamlık'tan "çadırın kaldırılması emri" verildiğini söyleyerek zorla çadırı kaldırdı.

VİP GİYİM PATRONU SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda VİP Giyim fabrikasına ziyarete gelerek patron Bülent Sönmezler ile görüşme yapan Kaymakam ve Darıca Emniyet Müdürü’nün, fabrika çıkışında anayasal haklarını kullanabilmek için direnen Kadriye Horlu’ya ve Nimet Özkaya’ya sadece uzaktan el sallayarak taraflarını net şekilde göstermişti.

Bugün de önce çadır kurulmasına onay verdikten sonra ardından çadırı sökerek götürmelerine şaşırmadıklarını söyleyen işçiler, "Biz yağmurun altında, anayasal hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı kullanabilmek ve işimize geri dönebilmek için direniyoruz. Yasaları ihlal eden biz değil, VİP Giyim’dir" dedi.

İşçiler ayrıca her türlü engellemeye rağmen direnişlerine devam edeceklerini, hakları için mücadele eden herkesi de kendileri ile dayanışmaya çağırdıklarını belirtti.