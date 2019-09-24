Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz edildi

29 Mayıs 2018’de Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, keşif raporuna itiraz edildi. Şule Çet'in ailesinin avukatları tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, yeniden rapor alınması talep edildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan keşif raporuna itiraz edildi.

Şule Çet'in ailesinin avukatları tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden birer akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" denildi.

KEŞİF RAPORU: BİR AYRIM YAPILAMADI

Keşfin ardından bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporunun sonuç kısmında şöyle denilmişti:

"Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet’in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur."