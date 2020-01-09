Mısra Öz kaybettiği oğlunun doğum gününde ifade verdi

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz, Twitter paylaşımları sebebiyle oğlunun doğum gününde ifade verdi.

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden ve Twitter paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma açılan Mısra Öz, bugün ifade verdi.

İfade verdikten sonra konuşan Öz, "Sözlerimin arkasındayım hiçbir hakaret yoktur. Asıl hakaret bize yapılmıştır" dedi.

Oğlu Oğuz Arda'nın doğum günü olduğunu belirten ve yaşasaydı 11 yaşında olacağını belirten Öz, "İki tweet arasındaki ayrımı nasıl yapamadıklarını kendilerine sorarak ifade verdim. Mahkeme heyeti için kullandığım 'heyet 3 maymunu oynuyor' ifadelerimin de mahkeme heyetinin sunmuş olduğumuz tüm delilleri gözardı ettiği için kullandığımı belirttim" diye konuştu.

Mısra Öz hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaret iddiasıyla iki ayrı soruşturma açılmıştı.