Kemal Okuyan Kadıköy NHKM'de okurlarıyla buluştu: Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920

Kemal Okuyan Yazılama Yayınevi’nden çıkan 'Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920' isimli kitabının imza gününde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluştu.

Kemal Okuyan, Eylül ayında yayımlanan kitabı "Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920" hakkında panel düzenlemek ve kitabını imzalamak üzere okuyucularıyla İstanbul Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu.

Okuyan, panelde Bolşevik Devrimi'nin gerçekleştiği 1917 yılından 1920'li yıllara kadar olan dönemden bahsetti.

Okuyan'ın kitabı 1917’de Rusya’da gerçekleşen sosyalist devrimin, neden başka ülkelerde tekrarlanmadığı sorusu üzerine eğilirken devrimin gölgesinin düştüğü üç şehir olan Berlin, Varşova ve Ankara’ya da olan siyasal gelişmelere dair bir çerçeve çiziyor.