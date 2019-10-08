İstanbul'da ekmek fiyatları fırından fırına değişiyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerindeyse aynı ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruşa hatta 1 lira 75 kuruşa kadar çıkıyor.

Ekmek fiyatları İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası tarafından Esnaf Kanunu ve TOBB Kanunu’na göre belirleniyor. Buna göre de 200 gramlık ekmeğin güncel fiyatı 1 lira 25 kuruş; 250 gramlık ekmeğin ise 1 lira 50 kuruştan satılması gerekiyor.

Fırıncılar fiyat farkının maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, 1 lira 25 kuruşluk fiyatı az bulduklarını, bir buçuk liralık fiyatın bile az olduğunu söylüyor. İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise ekmeğin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

DHA'nın yayımladığı habere göre Erdoğan Çetin konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul'da, 1 lira 25 kuruşa, 1.5 liraya ve 1 lira 75 kuruşa fiyatlar var. 200 gram ekmeği 1.5 liraya satılması İstanbul’da gayet normal bir durum. Ekmeğin zamlanması kaçınılmaz. Bir şekilde bir fiyat ayarlaması yapılması gerekiyor. Undan örnek vermem gerekirse bir yıl içerisinde 70 lira olan bir çuval un yaklaşık 110 liraya kadar çıktı."