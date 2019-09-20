Ekmeğe gizli zam uygulamaları

İstanbul’da bazı bölgelerde fırıncılar toplanıp zam kararı aldı. Avcılar’da ekmek 25 kuruş zamlandı

Fırıncılar, maliyetlerinin son bir yılda yüzde 35 arttığını ancak zam taleplerinin kabul edilmediğini savunan fırıncılar, ekmeğe yasal olmayan zamlar yapmaya başladı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre İstanbul Avcılar’daki bir fırında geçen hafta 1.25 TL’den satılan 200 gram ekmeğin, bu hafta başından itibaren 1.50 TL’den satıldığı görüldü.

Haberde fırın çalışanına zammın sebebini sorulduğunda “Maliyetleri karşılamayınca çevredeki fırıncılarla bir araya gelinip, bu karara varıldı” yanıtını verdi.

Beşiktaş ve Çatalca’daki bazı fırınlarınsa son bir haftada 250 gram ekmeğin gramajını 280 grama çıkararak, fiyatını 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükselttiği görüldü.

ZAM BEKLENTİSİ VAR

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Başkanı Av. Çetin Keçeli, bu örneklerle ilgili görüşü sorulduğunda tüm fırıncıların zam beklentisi içinde olduğunu söyledi.