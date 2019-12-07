Fatsa’da Ceren Özdemir’in arkadaşının konuşmasına sansür

Fatsa’da bugün Ceren Özdemir için yapılan eylem düzen partilerinin yerel yöneticilerinin şovuna dönüşürken, Ceren’in arkadaşının konuşmasının sansürlenmesi tepki çekti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesini protesto etmek için bugün Fatsa’da bir eylem yapıldı.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’ndaki yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Ceren’i anmak ve cinayeti protesto etmek için eyleme katılan Fatsalılar, düzen partilerinin yerel yöneticilerinin şovunu izlemek zorunda kalınca duruma tepki gösterdiler.

CHP’nin öncülüğünde yapılan etkinlikte AKP’li Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile MHP’li bir belediye meclis üyesi de konuşma yaptı.

Eylemde en anlamlı konuşmayı yapan Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftelya Hazar’ın konuşmasının ise sansürlendiği ortaya çıktı.

Sessiz geçmesi için uğraş verilen etkinlikte liseli ve üniversiteli gençler denklemi bozarak sloganlar ve alkışlarla yürüdüler.

soL, Ceren’in arkadaşı Eftelya Hazar'ın konuşmasında sansürlenen bölümlere ulaştı. Buna göre Hazar’ın konuşma metninde kalın harflerle geçen ifadeler eylemin izin sürecinde sansüre uğradı:

“Kız öldü diyorum tek başına dışarıdaymış diyor,

Kız öldü diyorum nasıl giyinmiş diyor

Kız öldü diyorum soyu sopu, dini, ırkı neymiş diyor.

Yahu kız diyorum öldü umutları hayalleri geleceği öldü, annesi öldü babası öldü insanlık öldü

susuyor susuyoruz...

Ve artık susmuyoruz… Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir.

Kadınların şiddet yaşadığı halk ve fırsat eşitliğinden yararlanmadığı toplumlarda demokrasiden söz edilemez.

Kasım ayında 30 günde en az 39 kadın öldürüldü. Kasım ayı ile birlikte Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadının ne yazık ki yaşam hakkı elinden alındı. Kasım ayında öldürülen bu 39 kadın sadece bir rakam değil 39 hayat demekti. Ceren kızımız da bir hayattı gidecek daha çok yolu olan hayalleri olan pırıl pırıl bir can bir hayattı.

Ve artık susmuyoruz daha kaç can gidecek? Daha kaç Cerenler, Şule’ler, Özgecanlar gidecek…. Artık dur demeliyiz bu düzene, kadını iten eşya meta mal gibi gören yönetimsel sisteme, bakış açısına dur demeliyiz. Bugün bu canları alan katillerin cezalarını en ağır şekilde çekmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapan işlevini yitirmiş olan hukuk sistemine dur demeliyiz. Bizim yaşam hakkımızı korumakla sorumlu olan görevlilere ve yetkililere sesleniyoruz, bir kadın bir anne bir çocuk bir evlat bir insan olarak yaşamak istiyoruz…

Korkmadan yaşamak istiyoruz caddelerde sokaklarda güvenliğimizin sağlandığından emin olarak özgürce yaşamak yürümek gülmek konuşmak istiyoruz…

Kadına erkeğe çocuğa hayvana insana şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz… Yaşamak istiyoruz…"

