En çok imam hatipliler mutsuz: AKP politikası ters tepti

Türkiye'de 186 okuldan 6 bin 890 öğrenciye 'mutluluk ' ve ‘okul aidiyeti' soruldu. İmam hatipler yüzde 54 ile en yüksek oranda 'ait hissetmeme' ve 'mutsuzluk' yanıtlarını verdiler.

Dünyada, 15 yaşındaki 32 milyon öğrenciyi temsilen 500 bin öğrenciyle yapılan PISA 2018'deki ‘mutluluk ' ve ‘okul aidiyeti' anketinin cevaplarının Türkiye kısmı dikkat çekici.

Dünyada 500 bin öğrenci, Türkiye'de 186 okuldan 6 bin 890 öğrenciye "Kendini okula ait hissediyor musun?” sorusu soruldu. Anadolu liselerinin yüzde 27.5'i, mesleklerin yüzde 29. 1'i, fenlerin yüzde 28.8'i ve imam hatiplerin yüzde 54'ü “hayır” yanıtını verdi.

ZORLA GÖNDERİLDİLER, NASIL MUTLU OLSUNLAR?

MEB verilerine göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bin 99 olan imam hatip ortaokulu sayısı, 2018 sonu itibarıyla 3 bin 286'ya çıktı ve öğrenci sayısı 723 bin 108 oldu. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 537 olan imam hatip lisesi sayısı ise 2018 itibarıyla bin 605 oldu ve öğrenci sayısı 627 bin 503'e ulaştı.

AKP'nin ülkenin birçok yerinde üst üste açtığı imam hatiplerin çoğu boşta kaldı, öğrenciler imam hatipleri tercih etmedi. İmam hatiplerin boş kaldığı tercihler sonrasında 180 bin öğrenci de açıkta kaldı. İmam hatipleri tercih etmeyen öğrencilere iki seçenek bırakılmak isteniyor: Ya zorla imam hatip, ya da özel okul!

İmam hatiplere ücretsiz servis, yemek gibi olanaklar sağlandı, ancak eğitimin sadece dine dayalı olması ve imam hatiplerin üniversites başarısının çok düşük olmasından ötürü imam hatipler tercih edilmedi. 10 imam hatip öğrencisinden sadece biri üniversiteye girebildi.