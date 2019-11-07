Yalnızca 13 öğrenci kayıt yaptırmıştı: İmam hatip dayatmasına karşı mücadele sürüyor

Çanakkale Esenler Mahallesi'ndeki lisenin binası imam hatibe dönüştürüldü ancak dönem başında okula yalnızca 13 öğrenci kayıt yaptırdı. Esenler halkı mahalledeki ortaokulda çocuklarının 40 kişilik sınıflarda ders işlediği halde koca binanın birkaç öğrenciye tahsis edilmesine karşı çıkarak imza topladı. Toplanan imzalar bugün Valiliğe 3 taleple birlikte teslim edildi.

Çanakkale'de Esenler Mahallesi halkı imam hatip dayatmasına karşı topladıkları imzaları bugün 3 taleple birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere valiliğe iletti.

Esenler Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bir binası İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülmüş ve dönem başında sadece 13 öğrenci kayıt yaptırmıştı.

Esenler Halkı bu uygulamaya karşı 4 Ekim'de imza kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 4 hafta boyunca binlerce imza toplayan mahalleliler, toplanan bu imzaların 3 taleple Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi için bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Truva Atı önünde toplanan mahalle halkına daha önce İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen ve buna karşı mücadele ederek dernekleşen Merkez Orta Okulu Derneği ve Çanakkaleli veliler de destek verdi.

ÖĞRENCİ SAYISI 8'E DÜŞTÜ

Esenler Mahallesi velileri adına basın açıklamasını okuyan Sibel Mantaş "Koca bir okul binası birkaç öğrenciye İmam Hatip Ortaokulu olarak tahsis edilirken, yanı başında bulunan Cevatpaşa Ortaokulu’nda çocuklar 35-40 kişilik sınıflarda ders işlemekte. Dönem başında 13 kayıt alan bu İmam Hatip Ortaokulunun şu anki aktif öğrenci sayısı 8’e düşmüş durumda, fakat Cevatpaşa Ortaokulu’nda hala 35-40 kişilik sınıflarda dersler işleniyor. Tıpkı daha önce Merkez Ortaokulumuzu İmam Hatip’e dönüştürülmesinde olduğu gibi Esenler Mahallesinin ihtiyaçları hiçe sayılarak çocuklarımızın adaletsiz bir eğitim ortamına mahkum edilmiş durumda" dedi.

'TERCİH EDİLMEYEN İMAM HATİP OKULLARI KAPATILMALI'

Bu uygulamanın, 17 yıldır iktidarı elinde bulunduranların bilinçli, planlı ve açık bir hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Mantaş, "Çanakkale halkı tarafından her türlü baskıya rağmen tercih edilmeyen ihtiyaç fazlası İmam Hatip okulları kapatılmalı; çocuklarımız gerici dayatma politikaları uğruna kırk-kırk beş kişilik sınıflara mahkum edilmemelidir. Gerici dayatmalara teslim olmayacağız; çocuklarımızın laik, bilimsel ve parasız eğitim hakkı için mücadele edeceğiz!" diye konuştu.

'ÖDENEK ADALETSİZLİĞİ SONLANDIRILMALI'

Bugüne dek toplanan imzaları 3 temel taleple Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirten Mantaş taleplerini şöyle sıraladı:

"Mahallemizin ihtiyaçları hiçe sayılarak Esenler'de açılan İmam Hatip Ortaokulu'nun kapatılması ve bunun için ayrılan kaynakların Esenler'de yaşanan ortaokul açığına tahsis edilmesi,

Yine aynı şekilde bölge ihtiyaçları gözetilmeksizin imam hatipleştirilen Merkez Ortaokulu'nun eski statüsüne kavuşturulması,

İmam hatip okulları ile normal devlet okulları arasındaki ödenek adaletsizliğinin sonlandırılması ve çocuklarımızın laik, bilimsel, eşit ve parasız eğitim hakkının gerici dayatmalarla ellerinden alınmaması."

Yapılan basın açıklamasının ardından toplanan imzalar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verilmek üzere valiliğe iletildi. Yeni imam hatip dayatmalarına karşı, aydınlık bir gelecek için mücadeleye devam edileceği belirtildi.