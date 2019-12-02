Çarşamba’da santrale karşı eylem: 'Bu uğurda savaşırız'

Yüzlerce Çarşambalı biyokütle enerji santraline karşı bir araya geldi. Birçok yurttaşın söz aldığı basın açıklamasının ardından yöre kadınlarının çağrısıyla yürüyüşe geçen halka polis barikat kurdu.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde biyokütle enerji santraline karşı dün yüzlerce Çarşambalı bir araya geldi. Birçok yurttaşın söz aldığı basın açıklamasının ardından yöre kadınlarının çağrısıyla yürüyüşe geçen halka polis barikat kurdu.

Belediye önünden santral inşaat sahasına yapılmak istenen yürüyüş kaymakamlık tarafından yürüyüşe iki gün kala 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Kendilerine gösterilecek başka bir güzergahta yürüme talepleri de reddedilen halk, Zübeyde Hanım Meydanında toplanarak kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, tüm engelleme girişimlerine ve baskılara rağmen yüzlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Açıklamada çok sayıda Çarşambalı söz alarak santrali, santrale destek verenleri, eyleme katılmayanları ve yürüyüş taleplerinin engellenmesini protesto etti. Çarşamba Çevre ve Tarım Derneği’nin kuruluşunun da ilan edildiği açıklamada halka derneğe katılım ve destek çağrısında bulunuldu.

'TİLKİ KÜMESE GİRMİŞ, TAVUKLARA VAAZ VERİYOR'

Devletin şirketlerle anlaşmasına tepki gösteren yurttaşlar, özelleştirilen Azot Fabrikası’nı hatırlatarak “Bu insanları öldüreceksiniz. Azot’ta çalışanlardan kaç kişi hayatta? Çoğu kanserden öldü. İş imkanı, yatırım, istihdam diye geliyorlar ya, biz tarım çocuklarıyız... Bir dükkan açıp 3 kişi istihdam edecek olsalar basına boy boy fotoğraf verenler, madem bu yararlı bir yatırım neredesiniz, neden reklam yapamıyorsunuz?” diye sordular.

Halka kapalı ortamlarda iktidarın emrine amade kişileri toplayıp onlara vaazlar verildiğinden şikayet eden yurttaşlar “Tilki kümese girmiş, tavuklara vaaz veriyor! Konuşacak çok şey var ama köylülerin sahipsizliği kadar kötü bir şey yok. Türkiye’nin tarım arazilerinin sanayi ve istihdam adı altında peşkeş çekildiğini görmemek ahmaklıktır” dediler.

'SANDIKLARINDA, PARALARINDA BOĞULSUNLAR'

31 Mart seçimlerinde AKP’nin yüzde 75 oy aldığı Çarşamba’da AKP siyasetçilerine de tepkilerini dile getiren yurttaşlar şunları söylediler: “Seçim zamanları sokaklar, şehirler yıkılıyor, bağırıyorlar da şimdi neredeler? Kitlesinler kendilerini sandığa, kazandıkları paralarla boğulsunlar. Asıl terörist bunlar… Fetö Fetö dediler, Fetöcülüğü kendileri yapıyor. Bir daha kimse oy istemeye kapımıza gelmesin. Hiçbirine oy yok, eğer yaşarsak!”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a ve AKP Samsun milletvekili Fuat Köktaş’a tepkilerini de dile getiren yurttaşlar, Doğan’a “Santral şirketine verdiğin depo alanı ruhsatıyla kaçak santral inşaatıyla kimi kandırıyorsun?” diye sordu. Çarşambalılar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hitaben “Halk burada, Mustafa Demir nerede” dövizini taşıdılar.

'TERME’YE HELAL OLSUN, KURDURTMADI SANTRALİ'

Yaşadıkları koşulları anlatan bir Çarşambalı çiftçi, “Zehir santralinin bir kilometre yakınında oturuyorum. Çarşamba ovası bacasız bir fabrikadır. Bacalı santrale ne gerek var? İki tane barajımız var. Santralin 300 metre ilerisinde hayvan ahırları var, her biri 500’er baş… Fındık bahçeleri, pirinç tarlaları var” şeklinde konuştu. Terme ilçesinde kurulmak istenen santralin halkın tepkisiyle engellendiğini hatırlatan çiftçi “Terme’ye helal olsun, onlar kurdurtmadı santrali” dedi.

'KANUNSUZ SANTRAL KURULUYOR, BİZ YÜRÜRKEN Mİ KANUNSUZ OLUYOR?'

Eyleme katılmayanlara da seslenen yurttaşlar, “Perdelerin arkasına saklanma zamanı değil” diyerek çağrıda bulundular.

Eylemin sonunda “Kanunsuz hiçbir şeye müsaade edilmeyecektir” diyerek halkın dağılmasını isteyen Emniyet müdürüne “Kanunsuz oraya santral kuruluyor, biz yürürken mi kanunsuz oluyor?” diye karşılık veren yöre kadınlarının çağrısıyla yürüyüşe geçen halk polis barikatıyla engellendi.

“Ülkemizi köyümüzü seviyoruz, bizi dinlemezlerse bu uğurda gözümüzü kırpmadan savaşırız” diyen yurttaşlar, yürüyüşleri engellenmiş olsa da vazgeçmediklerini ve santrali durdurana kadar mücadeleye devam edeceklerini ilan ettiler.

