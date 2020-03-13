UEFA'da gündem turnuva: EURO 2020 ertelenebilir

UEFA'nın EURO 2020'yi ertelemeyi gündeme aldığı açıklandı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi ertelemenin ya da önümüzdeki yıla almanın eşiğinde olduğunu yazdı. Gazeteye göre UEFA'nın Salı günü turnuvanın bir yıl ertelenmesini oylaması bekleniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, UEFA, üyesi 55 ülkenin federasyon yetkililerini Salı günü video konferansa çağırmıştı.

Daily Telegraph'a göre UEFA halihazırda önceliğini, üyesi ülkelerde futbol sezonunun tamamlanması olarak belirledi.

EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi halinde ulusal futbol liglerinde sezon daha uzun bir takvime yayılarak yazın tamamlanabilecek.

Daily Telegraph, mevcut şartlarda zaten Mart ayında EURO 2020 play-off karşılaşmalarının oynanmasının da pek mümkün görünmediğini yazıyor.