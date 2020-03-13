Formula 1 iptal edildi, çok sayıda lig askıya alındı

Yeni koronavirüs nedeniyle dünya genelince birçok spor müsabakası seyircisiz oynanır ya da iptal edilirken, yeni vaka açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

Yeni koronavirüs nedeniyle birçok uluslararası müsabaka iptal edilirken, birçok ülkede de maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Öte yandan yeni iptal ve vaka açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Formula 1, Avustralya GP'sinin iptal edildiğini açıkladı.

FUTBOLDA KORONAVİRÜS VAKALARI

Chelsea’nin genç oyuncusu Hudson Odoi’nin corona virüs testi pozitif çıktı.

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta da koronavirüse yakalandı.

Premier League kulüplerinin büyük bir çoğunluğu sezonun askıya alınmasını, azınlıktaki kısım ise sezonun iptalini ve 2019-20 sezonu boyunca bir daha maça çıkmamayı istiyor.

BUNDESLİGA ERTELENDİ

Bundesliga, yeni koronavirüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar tatil edildi.

FRANSA'DA LİGLER ASKIYA ALINDI

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, süresiz olarak askıya alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA MAÇLARI ERTELENDİ

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE LİGLER ERTELENDİ

İngiltere'de maçlar nisan ayına kadar ertelendi.