Zelenskiy'nin Taliban öven danışmanı: Esirlere kötü davranırsak Batı desteğini kesebilir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, Ukrayna ordusunu mahkumlara insanca davranmaya çağırdı. Arestoviç askerlere dönük yayınladığı videosunda "aksi takdirde Batı Ukrayna'ya yardım etmeyi bırakabilir" dedi.

Arestoviç, "Mümkün oldukça nazik davranın" dedi.

Arestoviç daha önce Afganistan'daki Taliban'ın Kabil'e girmesini kutlayarak bunu "Liberal demokrasi dayatmasına karşı bir zafer" ilan etmişti. Aşırı sağcı Arestoviç Taliban'ın zaferine ilişkin sevincini "Herkes Netflix ve LGBT yürüyüşleri isteyecek diye bir şey yok" diyerek dile getirmişti.

'Ülkenin adını Rus yapalım' çıkışı

Zelenskiy'in danışmanı Arestoviç ayrıca savaştan aylar önce, 2021'in Ekim ayında yaptığı bir başka açıklamasında Moskova'yı hedef almak istediklerini söyleyerek "Operasyonel-taktik füzelerimizin Moskova'ya ulaşabileceği bir program üzerinde çalışıyoruz" demişti. Arestoviç Moskova'yla Kiev arasındaki savaşın 'Rusya'nın ve ordusunun sonu' anlamına geleceğini ifade etmişti.

Bir başka açıklamasındaysa Aleksey Arestoviç, Rusya'dan "Rus" markasını geri almak gerektiğini söyleyerek ülkesinin ismini "Rus-Ukrayna" olarak değiştirmeyi önermişti.