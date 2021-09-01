Zelenskiy'nin danışmanı: Rus 'markasını' Rusya'ya kaptırmamak için ülkenin adını değiştirelim

Başkan Volodimir Zelenskiy'nin bir danışmanı, Rus medeniyetinin mirasının Moskova'ya değil Kiev'e ait olduğunu ve Ukrayna'nın bu nedenle adını 'Rus-Ukrayna' olarak değiştirmesi ve Rus 'markasını' geri alması gerektiğini söyledi.

'Yeni isim için çabalıyoruz'

Donbass'taki temas grubuna Kiev delegasyonunun sözcüsü olarak çalışan Aleksey Arestoviç, bir YouTube kanalında verdiği demeçte, Ukraynalıların aslında gerçek Ruslar olduğunu ifade ederek "'Ruslar' markasını onlardan almamız gerekiyor. Savaşımızın [Donbass'daki savaş] doğru bir şekilde 'Rus-Rus' Savaşı olarak adlandırılmasını sağlayabiliriz" dedi ve ekledi:

"Bize Rus-Ukrayna derdim. Çift isim yapardım. Bunun için çalışıyoruz."

"Rus" ifadesinin kökeni, Rusya, Ukrayna ve Belarus'un modern devletlerinin atası olarak kabul edilen eski bir Doğu Slav Monarşisi olan Kiev Rus hanedanlığından geliyor. Hanedanlığın başkenti, 13. yüzyılda dağılana kadar Kiev'di.

Temmuz ayı ortalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların ve Ukraynalıların "tek halk" olduğunu iddia eden bir makale yazdı. Putin, "Ukrayna'nın gerçek egemenliğinin ancak Rusya ile ortaklaşa mümkün olduğuna eminim. Birlikte her zaman daha güçlü ve daha başarılı olduk ve olacağız. Çünkü biz tek bir halkız." ifadelerini kullanmıştı.

Buna cevaben Zelenskiy, Putin'e Moskova gibi "uzak akrabalarının" Kiev Rus tarihini üzerinde hak iddia etmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Kiev Rus tarihimizin anasıdır. Ukrayna'nın 24 bölgesi ve Kırım yarımadası onun çocuklarıdır. Onlar da onun mirasçılarıdır" dedi ve "Kuzenlerinin ve çok uzak akrabalarının onun mirasına tecavüz etmesine ve binlerce yıl önce tarihe karıştıklarını kanıtlamaya çalışmasına gerek yok” diye ekledi.

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, 2014 Darbesi'nden sonra kötüleşti ve sonunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk cumhuriyetleriyle bir savaşa yol açtı.