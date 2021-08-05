Zelenskiy'den 'ya sev ya terket' çıkışı: Çok istiyorsanız Rusya'ya gidin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kendilerini Rus olarak gören vatandaşların Donbass'ta kalmasının büyük bir hata olduğunu söyledi ve Rusya'ya gitmelerini söyledi.

Dom TV kanalına verdiği söyleşide Zelenskiy, "Bence bugün geçici olarak işgal edilen Donbass topraklarında yaşıyorsanız ve 'davamız haklı, Rusya ile birlikte olmalıyız, biz Rus'uz' diye düşünüyorsanız, o zaman orada yaşamak büyük bir hatadır. Donbass, asla Rus toprağı olmayacak. Asla. Ne kadar süredir işgal edilmiş olursa olsun, Almanya'daki duvar gibi" dedi. Bununla ilgili olarak, Devlet Başkanı Donbass sakinlerine "çocuklarınız ve torunlarınız için Rusya Federasyonu'nda kendinize bir yer bulmanın zamanı geldi" dedi.

Ukrayna lideri Donbass topraklarında "Ukrayna olmasaydı medeniyet diye bir şey yoktu" diye ekledi.

Aynı zamanda, Ukrayna lideri Donbass'ta yaşayan "Ukraynalılara" hitap etti ve bölgenin Ukrayna'nın bir parçası olarak geri döneceğine olan güvenini dile getirdi:

"Ukraynalı olduğunuzu hissediyorsanız ve Ukrayna bayrağına saygı duyuyorsanız, Ukrayna dili, okulda size öğretmemiş olsalar bile. Kendi başınıza kitap okuyun. Ukraynalı olduğunuzu düşünüyorsanız, orada olun. Bu arazi işgal edilecek"

Ukrayna'da Şubat 2014'te gerçekleştirilen darbe ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasının ardından çoğunlukla Rusça konuşan nüfusun yaşadığı Ukrayna'nın doğu bölgelerinde kitlesel protestolar patlak verdi. Aynı yılın Nisan ayının ortalarında, Kiev yetkilileri buna karşılık olarak Donbass'ta bir askeri operasyon başlattı. Havacılık kullanımı da dahil olmak üzere yerleşim bölgelerine yapılan ağır topçu saldırıları bölgede büyük bir insani felakete neden oldu.

2014 yılında Kiev, Donbass'a karşı ekonomik bir abluka uygulamaya başladı. Aralık 2014'ten bu yana, Ukrayna hükümeti emekli maaşları da dahil olmak üzere oradaki tüm sosyal ödemelerin yanı sıra sakinler ve işletmeler için banka hizmetlerini durdurdu. Donbass'taysa Kiev'den bağımsızlığını ilan eden iki adet cumhuriyet kuruldu.

Donbass'a "barış getirme" sözü veren Zelenskiy'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından önemli bir değişiklik olmadı. Çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi planı, "Normandiya Dörtlüsü" liderleri Almanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa'nın görüşmelerinin ardından Şubat 2015'te Minsk'te imzalandı. Belgeye Minsk Anlaşmalarının Uygulanmasına Yönelik Önlemler Paketi adı verildi ve henüz uygulanmadı.