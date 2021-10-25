Zelenskiy'nin danışmanı: Füzelerimiz yakında Moskova'yı vurabilir

Daha önce Taliban'ı övdüğü açıklamalarıyla da gündeme gelen Ukrayna'lı yetkili Aleksey Arestoviç, Moskova'yla Kiev arasındaki savaşın 'Rusya'nın ve ordusunun sonu' anlamına geleceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı olarak görev yapan Ukraynalı aşırı sağcı figür, Kiev'in Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını ifade ederek "Putin, öngörülebilir gelecekte Ukrayna füzelerinin Moskova'yı hedef alacağı noktaya gelecek. Operasyonel-taktik füzelerimizin Moskova'ya ulaşabileceği bir füze programı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Dom TV'ye konuşan Arestoviç, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri yeteneklerinin zaten farkında olduğunu ve silahlı kuvvetlerin Rus askeri yetkililerin Kremlin'e Ukrayna'ya bir saldırının “Rus ordusunun ve Rusya Federasyonu'nun sonu olacağını” söylediğini iddia etti.

Geçen ay Zelenskiy, Rusya ile topyekün bir savaş olasılığının olduğunu iddia etti ve Moskova'yı ülkesinin bağımsızlığına saygı duymamakla suçladı. Çarşamba günü, İngiliz The Times gazetesi, Londra'nın Ukrayna'ya son teknoloji Brimstone da dahil olmak üzere ilk kez füze satmak için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Daha önce Taliban'ı savunmuştu: Herkes Netflix istemek zorunda değil

Arestoviç, Afganistan'da Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'i işgal etmesini takiben gelişmeleri, "insanları yok edebilecek bir siyasi sistem olan liberal demokrasinin çöküşü" şeklinde yorumlamıştı.

Arestoviç, Taliban'ın zaferinin ayrıca "herkesin Netflix izlediği ve LGBT yürüyüşleri yaptığı bir dünyayı teşvik etmeye çalışan Batı'ya" bir cevap olduğunu savunmuştu. Yetkili ayrıca "Batı"yı, "doktrinden şüphe etmeye cüret eden" herkese saldırarak liberal demokrasi fikirlerini dünya çapında empoze etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Geçtiğimiz ay Arestoviç, "Rus markası"nı Rusya'ya kaptırmamak için Ukrayna'nın ismini değiştirmesi gerektiğini de savunmuştu.