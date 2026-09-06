Zelenskiy: Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova’da görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev’de bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini savunarak "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek" dedi.

ABD ve Avrupa ile yakın zamanda yeni bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını belirten Zelenskiy, toplantının Avrupa, ABD veya yeniden Ukrayna'da yapılmasının henüz netleşmediğini dile getirdi.

Witkoff ve Kushner'in, Putin ile Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme ve bugün Kiev'deki temaslarının ardından müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını ifade eden Zelenskiy, çözülmemiş en önemli konunun toprak meselesi olduğunu söyledi, bu gibi konuların ancak liderler düzeyinde çözülebileceğini savundu.

Savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve ekonomik garantileri görüştüklerini kaydeden Zelenskiy güvenliğin temelinde “güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini” söyledi.

'Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız, daha sık gelin'

Witkoff ve Kushner'in ziyareti sırasında Rusya'nın saldırılarının azaldığını hatırlatan Zelenskiy, "Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin, böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, mevcut durumun savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmediğini savunarak, "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek" şeklinde konuştu.

ABD'nin gelecek yıl Patriot hava savunma sistemleri için füze üretimini artıracağına işaret eden Zelenskiy, Ukrayna'nın ilave sistemler almayı beklediğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki güçlerini artırdığını savunan Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir seferberlik ilan edebileceğini öne sürdü.

Ukrayna'nın son 10-12 ayda savaş alanında güçlendiğini ve bunun diplomasiye fırsat sunduğunu iddia eden Zelenskiy, önlerindeki en önemli zorlukların ağır kış ile ordunun, savunma sanayisinin ve insani harcamaların finansmanındaki açık olduğunu kaydetti.

ABD'den üçlü müzakere formatı önerisi

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, hem Moskova'daki hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın kendisi ve Kushner'den müzakere sürecini yeniden başlatmak amacıyla Kiev'e gitmelerini bizzat istediğini belirterek, görüşmelerin yeniden başlatılmasının önemine işaret etti.

Kushner ise "ABD, Ukrayna ve Rusya ile üçlü müzakere formatına dönmek istiyor. Bu format, uzun vadeli barış görüşmelerinde bir sonraki adım olabilir" dedi. Kushner, dün Putin'le gerçekleştirilen görüşmeyi de "yapıcı" olarak nitelendirdi.

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