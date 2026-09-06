Rusya’dan Almanya'ya 'Leipzig İHA olayı' tepkisi: ‘Gerçek bir savaşın başlangıcıdır’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Leipzig/Halle Havalimanı’ndaki insansız hava aracı (İHA) olayıyla bağlantılı olarak Rusya’ya yöneltilen suçlamaların "esas itibarıyla gerçek bir savaşın başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Vesti haber sitesine konuşan Lavrov "Leipzig, havalimanı. Orada bir insansız hava aracı buldular. Bunun bir Rus İHA’sı olduğunu söylediler ve kimse araştırma zahmetine katlanmadı. Bu, esas itibarıyla gerçek bir savaşın başlangıcıdır” dedi.

Lavrov, Almanya’nın Rus diplomatik temsilciliklerini kapatmalarını da İkinci Dünya Savaşı öncesine benzeterek şöyle konuştu:

Bonn’daki Başkonsolosluğu sınır dışı ettiler, anlaşmayı feshettiklerini duyurdular. Berlin’deki Rus Evi kapatılıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın, daha doğrusu Büyük Anayurt Savaşı’nın başlamasından önce de Almanların diplomatik temsilciliklerini kapattıklarını hatırlıyorum.”

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

Ve Merz’in Almanya’yı yeniden Avrupa’nın öncü askeri gücü yapma konusundaki tüm o açıklamaları uygulamaya konuluyor. O, esasen bize savaş ilan ediyor. Ve tarihten hiçbir ders çıkarılmamış. Görünüşe göre Nazizmin bu metastazları baş göstermeye başlıyor. Bu tehlikeli bir fenomendir. Rus yönetiminin gerekli sonuçları çıkaracağına inanıyorum.”

Ne olmuştu?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti. Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

Almanya Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Rusya Almanya’nın kararlarına karşılık olarak Goethe Enstitüsü’nün Rusya’daki şubelerini kapatacaklarını bildirmişti.

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