Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta diplomatik pazarlıklar sürerken, Kiev'den yeni bir saldırı uyarısı, Washington'dan ise "hızlı anlaşma" mesajı geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yayımladığı video konuşmasında, Rusya'nın önümüzdeki günlerde ülkeye yeni bir kitlesel saldırı hazırlığında olduğuna dair bilgi aldıklarını öne sürdü. "Maalesef Rusların yeni bir kitlesel saldırı hazırlığında olduğuna dair elimizde bilgi var" diyen Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde lütfen füze tehdidi alarmlarına dikkat edin" çağrısında bulundu.

Hafta içinde ikinci kez benzer bir uyarıda bulunan Zelenskiy, Moskova'ya yönelik olarak da "Bize ait olanı yeniden inşa edeceğiz ve her Rus saldırısına misilleme yapacağız" diye konuştu.

Trump'tan mesaj

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avrupa'daki askeri eylemlerini hafifletmesi için baskı yaptığını açıkladı.

Truth Social hesabından bir paylaşım yapan Trump, Çin'de Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya'nın "Avrupa genelindeki topraklara yönelik tüm askeri saldırganlığı" geri çekmesi konusu üzerinde "çok fazla zaman" harcadığını belirtti.

"Her ay binlerce insan öldürülüyor, tam bir kan gölü" ifadelerini kullanan Trump, bu temasların Rusya ile Ukrayna arasında "güçlü bir olasılık" olarak nitelendirdiği bir anlaşmanın "hızla yapılmasına" olanak sağlamasını umduğunu kaydetti.

Trump ayrıca, çarşamba gecesi Florida'daki Mar-a-Lago kulübünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelerek Putin'le yürütülen görüşmelere dair bilgi verdiğini aktardı.

Dizel anlaşması süreci hızlandırmıştı

Trump'ın anlaşma vurgusu, son dönemde Washington ile Kiev arasında tırmanan gerilimin ardından geldi.

Ekim ayında ABD yönetimi ile Rusya arasında küresel piyasalara yönelik milyonlarca tonluk dizel yakıt tedariki mutabakatına varılmış, ABD Hazine Bakanlığı Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin veren bir genel lisans yayımlamıştı. Trump yönetimi, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurması yönündeki Washington uyarılarının Kiev tarafından aylardır görmezden gelinmesi üzerine Rusya ile doğrudan masaya oturmayı tercih etmişti.

Zelenskiy'nin söz konusu mutabakatı "Putin'e verilmiş haksız bir hediye" olarak nitelemesi Beyaz Saray ile Kiev arasındaki gerilimi büyütmüştü. Ukrayna'yı, Rus dizel rafinerilerini hedef alarak küresel dizel pazarlarına ve işletmelere ciddi zarar vermekle eleştiren Trump, Zelenskiy'nin "bu savaşı bitirmek istemediğini ve muhtemelen hiç istemediğini" iddia etmişti. İki yıl önce çok daha iyi bir anlaşma yapılabileceğini savunan Trump, Ukrayna liderini dünyaya sorun çıkarmakla suçlamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ve barış belgesini istediği herhangi bir zamanda imzalayabileceğini öne süren Trump, sürece yanaşmadığı gerekçesiyle Kiev'i doğrudan hedef alarak "Ukrayna'nın anlaşma yapabilecek yeni bir lider, yeni bir başkan bulma vakti geldi" çıkışında bulunmuştu. Bu çıkış, ABD'nin savaşın rotasını kendi enerji ve ekonomik çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için istihbarat ve silah yardımı gibi kozları sahaya sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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