Ukrayna, Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşı Akdeniz'in güneyine taşıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Ukrayna güvenlik servisi SBU ve silahlı kuvvetlerinin Libya'nın Bingazi Limanı yakınlarında Rus donanmasına ait Merkury adlı korveti batırdığını, Rusya'ya ait Angara adlı yük gemisini de vurduğunu duyurdu.

22 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda yedi Ukrayna yapımı deniz dronunun kullanıldığı belirtildi. Ukrayna tarafı, hedef alınan gemilerin Rusya'nın askeri kapasitesine doğrudan katkı sunduğunu ve bu nedenle meşru askeri hedefler olduğunu savundu.

Rus donanmasına ait Merkury, 2023 yılında hizmete girmişti. Karadeniz Filosu'na bağlı olan korvet, Rus askeri konvoylarına eşlik etme görevinde kullanılıyordu. Ukrayna'nın açıklamasına göre gemide bulunan Ka-27 tipi askeri helikopter de saldırıda imha edildi.

Ukrayna'nın hedef aldığı ikinci gemi Angara ise Kiev tarafından Rusya'nın askeri teçhizat taşımak için kullandığı bir yük gemisi olarak tanımlandı. Ukrayna Güvenlik Servisi, geminin Rusya'nın Suriye ve Libya üzerinden yürüttüğü askeri lojistik faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

Uydu görüntüleri, Merkury'nin Bingazi'deki askeri limanda ağır hasar aldığını ve büyük bölümünün suya gömüldüğünü ortaya koydu. Saldırının ardından Libya'nın doğusundaki askeri yönetim, liman açıklarında bir Malta bandıralı ticari geminin de insansız deniz aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu, saldırıda yaralanan iki Libyalı deniz subayının 25 Kasım'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Hafter'e bağlı güçler, Ukrayna'ya karşı "uygun zaman ve yerde" karşılık vereceklerini bildirdi.

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Ukrayna'nın Libya'da askeri varlığı

Saldırının en dikkat çekici boyutlarından biri, Ukrayna'nın Libya'da askeri personel ve operasyonel altyapıya sahip olduğuna ilişkin haberler.

Fransız RFI radyosunun Nisan 2026'da yayımladığı araştırmada, Libya'nın batısında 200'den fazla Ukraynalı asker ve askeri uzmanın bulunduğu öne sürüldü. Haberde Ukraynalı personelin Misrata, Zaviye ve Trablus'ta konuşlandığı, İHA operasyonları ve askeri eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Misrata'daki Hava Kuvvetleri Akademisi'nin bu faaliyetler açısından önemli bir merkez olduğu ileri sürüldü. Habere göre tesiste Ukraynalı personelin yanı sıra ABD, İtalya ve Türkiye'den askeri unsurlar da bulunuyordu.

Associated Press'in (AP) daha önce yayımladığı araştırmalar da Ukraynalı askeri unsurların Libya'nın batısındaki varlığına dikkat çekmişti. AP'ye konuşan Libyalı askeri yetkililer, Mart ayında Rusya'ya ait Arctic Metagaz adlı sıvılaştırılmış doğalgaz tankerine yönelik saldırının Libya'daki Ukrayna unsurlarınca gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Bu iddialar, Ukrayna'nın Libya'yı Rusya'nın Akdeniz'deki askeri ve lojistik varlığına karşı operasyon yürütmek için kullandığı değerlendirmelerini güçlendirdi.

Ancak Bingazi'deki son saldırının hangi noktadan gerçekleştirildiği henüz bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Libya'nın doğusundaki yönetim, İHA'ların ülkenin batısından kaldırıldığı şüphesiyle uluslararası soruşturma talep etti. Ukrayna'nın Libya'daki askeri varlığına ilişkin haberler de Trablus yönetiminin yabancı güçlerin Libya topraklarını başka ülkelerdeki saldırılar için kullanmasına izin verilmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Libya'nın batısındaki Misrata Hava Üssü, Türkiye ve Batılı ülkelerin askeri varlığının yanı sıra Ukraynalı unsurların faaliyetleriyle de gündeme geliyor.

Rusya'nın Afrika'daki askeri ağı hedefte

Ukrayna'nın Bingazi'deki operasyonu, Rusya'nın Libya üzerinden Afrika'ya uzanan askeri lojistik ağı açısından da önem taşıyor.

Moskova, Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter güçleriyle uzun süredir askeri ve siyasi ilişkiler yürütüyor. Rusya'nın Libya'daki varlığı, yalnızca Akdeniz'deki askeri konumunu güçlendirmekle sınırlı değil. Ülke, Rusya'nın Sahel bölgesindeki askeri faaliyetleri için de önemli bir geçiş ve ikmal noktası.

Rusya'nın Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından bölgedeki askeri varlığını yeniden düzenlemek zorunda kalması, Libya'nın Moskova açısından önemini artırdı.

Fransız Le Monde gazetesinin 23 Kasım tarihli araştırmasına göre Rusya, Libya'nın doğusundaki limanları ve askeri üsleri kullanarak Sahel bölgesindeki birliklerine askeri teçhizat ulaştırıyor.

Gazetenin aktardığına göre, Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı Anastasiia adlı yük gemisi Eylül ayında Tobruk Limanı'na askeri araçlar ve ekipman indirdi. Bu yükün bir bölümünün Bingazi'nin güneydoğusundaki El-Hadim Hava Üssü'ne taşındığı, buradan da kargo uçaklarıyla Mali'nin başkenti Bamako'ya gönderildiği öne sürüldü.

Le Monde, Ekim ayının sonlarından itibaren Anastasiia'nın yanı sıra Ascalon, Lady R ve Lady D adlı Rus yük gemilerinin de Libya'ya yeni askeri sevkiyatlar gerçekleştirmiş olabileceğini yazdı.

Bu güzergâh, Rusya'nın Mali başta olmak üzere Sahel ülkelerindeki askeri varlığını destekleyen lojistik ağın önemli bir parçası. Moskova, Batılı güçlerin bölgedeki etkisinin gerilemesinin ardından Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirmişti.

Dolayısıyla Bingazi'deki saldırı, Rusya'nın Afrika'daki askeri faaliyetlerini besleyen lojistik hatların da hedef alınabileceğini gösteriyor.

Rusya, Libya'nın doğusundaki El-Hadim Hava Üssü'nü Sahel bölgesindeki askeri faaliyetleri için önemli bir lojistik merkez olarak kullanıyor.

Libya yeniden dış güçlerin nüfuz mücadelesinin merkezinde

2011'de NATO müdahalesiyle Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından siyasi istikrara kavuşamayan Libya, bugün farklı dış güçlerin askeri ve ekonomik çıkarlarının kesiştiği bir ülke konumunda.

Ülke, 2014'ten itibaren derinleşen çatışmaların ardından Trablus merkezli yönetim ile ülkenin doğusu ve güneyinin önemli bölümünü kontrol eden Halife Hafter güçleri arasında bölünmüş durumda.

Türkiye, uzun süre Trablus yönetiminin başlıca askeri destekçilerinden biri oldu. Rusya ise Hafter güçleriyle askeri işbirliğini geliştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da geçmişte Hafter'e destek veren ülkeler arasında yer aldı.

ABD ve Avrupa ülkeleri ise Libya'daki enerji kaynakları, Akdeniz'deki stratejik konum ve Afrika'ya uzanan askeri güzergâhlar nedeniyle ülkedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Son dönemde Libya'nın doğusu ile batısı arasında siyasi ve askeri yakınlaşma girişimleri de gündemde. ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu özel danışmanı Massad Boulos'un yürüttüğü temaslarda iki taraf arasında uzlaşma sağlanması hedefleniyor. Bu uzlaşının da tabii ki ABD çıkarlarını sağlama alması isteniyor.

Ancak Ukrayna'nın Bingazi'deki saldırısı, bu sürecin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya'nın Hafter güçleriyle ilişkileri ve Ukrayna'nın batı Libya'daki askeri varlığı, ülkenin iki siyasi merkezi arasındaki gerilimi yeniden tırmandırabilecek nitelikte.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), saldırıların ardından yaptığı açıklamada Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Misyon, olayların bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını isterken Libya'nın yabancı çatışmaların savaş alanına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

2011'de NATO müdahalesiyle başlayan süreçte siyasi ve askeri açıdan parçalanan Libya, bugün farklı dış güçlerin nüfuz mücadelesinin sahası olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin rolü ve AKP'nin hamleleri

Bingazi'deki saldırı, Türkiye'nin Libya'daki askeri ve siyasi konumunu da yeniden gündeme getirdi.

Ukraynalı askeri personelin bulunduğu öne sürülen Misrata'daki askeri tesiste Türk askeri unsurlarının da görev yaptığı iddiası, AKP'nin gelişmelerdeki olası rolüne ilişkin soruları artırıyor.

Ancak Türkiye'nin Ukrayna'nın Bingazi operasyonuna katıldığına, saldırının Türk askeri üssünden gerçekleştirildiğine ya da AKP iktidarının operasyonu doğrudan yönettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan AKP, Libya'nın doğusundaki Hafter yönetimiyle ilişkilerini de son yıllarda geliştirdi. Halife Hafter'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret bu açıdan dikkat çekti. Hafter, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

AKP'nin bir yandan Trablus yönetimiyle askeri işbirliğini sürdürürken diğer yandan Hafter güçleriyle ilişkilerini geliştirmesi, Libya'daki dengeler açısından dikkat çekici.

Bingazi'deki saldırının ardından Hafter güçlerinin Ukrayna'ya yönelik misilleme tehdidinde bulunması, Ankara'nın iki tarafla yürüttüğü ilişkiler bakımından da yeni bir sınav yaratabilir.

Türkiye, Trablus yönetimiyle askeri işbirliğini sürdürürken Libya'nın doğusundaki Hafter güçleriyle de ilişkilerini geliştiriyor.

Libya halkı bir kez daha dış güçlerin hesaplarının ortasında

Libya'da 2011'de NATO müdahalesiyle başlayan süreç, ülkenin siyasi ve toplumsal bütünlüğünü ağır biçimde sarstı. Devlet kurumlarının emperyalistlerin eliyle parçalanması, silahlı grupların güç kazanması ve enerji kaynakları üzerindeki mücadele, ülkeyi yıllardır istikrarsızlığın içine sürükledi.

Bugün Rusya, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinin askeri ve siyasi varlıklarını sürdürdüğü Libya'da Ukrayna'nın da yeni bir askeri aktör olarak ortaya çıkması, ülkenin egemenliği ve geleceği açısından yeni sorunlar yaratıyor.

Bingazi'deki saldırı, Ukrayna-Rusya savaşının yalnızca Avrupa'daki cephelerle sınırlı kalmadığını gösterirken Libya'nın bir kez daha uluslararası güç mücadelesinin sahasına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler'in de uyarısında vurguladığı gibi Libya, yabancı güçlerin hesaplaşma alanına dönüşme riskiyle karşı karşıya. Bu kez çatışmanın tarafları yalnızca ülke içindeki rakip güçler değil; Akdeniz ve Afrika'daki nüfuz mücadelesini Libya üzerinden yürüten dış aktörler.

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