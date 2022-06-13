Zam fırtınası sonrası şehirlerarası ulaşımda son durum: Yolculuk imkansız hale geldi

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün emekçileri daha da zorlarken, zam çılgınlığının zirve yaptığı alanlardan biri de ulaşım oldu.

Ulaşım hakkı hem şehir içi hem de şehir dışı olmak üzere giderek ulaşılamaz hale gelen bir noktaya çıkarken, gelen son zamları ve gelinen son tabloyu derledik...

En ucuz yoldu, zam sağanağı başladı: Hızlı tren

Yurttaşların en ucuz ulaşım aracı sıralamasında ilk sırada yer alan hızlı tren ve genel olarak tren yolculukları Bakanlık eliyle büyük bir zam fırtına konu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün itibariyle Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

Bakanlık bilet fiyatlarına ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10 ve nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapmıştı.

Neredeyse otomatiğe bağlayan zamların önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Uçak fiyatlarına da otomatik zam

Her dönem pahalı olan ancak yer yer ucuz bilet imkanları doğan uçakla yolculuk gelinen noktada artık emekçiler için imkansız hale gelmiş durumda.

THY ve Pegasus başta olmak üzere bilet ücreti tavan fiyatının arttırılmasını isteyen patronlara onay veren iktidar, geçtiğimiz hafta iç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön 699 TL olan tavan fiyatı 899 TL’ye yükseltmişti.

Zam üstüne zam geldi ama yetmedi

Türkiye'de en çok kullanılan yolculuk yöntemlerinden biri olan otobüsler de otomatik zamma bağlamış durumda.

Bilet fiyatları son dönemde neredeyse iki katına çıkarken, şirketler gelen bu zamların da yetersiz olduğunu iddia ederek bilet fiyatlarına daha büyük oranda zam talep ediyorlar.

Hatta otobüs firmaları bu taleplerinin kabul edilmemesi durumunda kontak kapatma uyarısında bulunuyor.

Benzine gelen zam ve özel araçla yolculuk

AKP'nin patronlara yaptırdığı yolların neredeyse birçoğuna yapılan fahiş zamlar bir yana, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar bir yana...

Kişisel araçla şehirlerarası yolculuk maliyeti itibariyle en pahalı seçeneklerden biri haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda 7 lira civarında olan benzinin fiyatı 27 liraya çıkarken, yolculuk maliyeti inanılmaz oranda artmış durumda.

Tüm bu tablonun sonucunda emekçiler için şehirlerarası yolculuk yapmak dahi büyük bir lüks haline gelmiş durumda.