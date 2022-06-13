YHT biletlerine büyük zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.