Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.
TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
YHT biletlerine büyük zam!
Ulaştırma Bakanlığı, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.
Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.
TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.