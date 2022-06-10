Otobüs firmaları ‘kontak kapatabilir’ uyarısı! ‘Artık fayda etmiyor…’

88 firmanın üyesi olduğu Otobüs İşletme Sahipleri Derneği'nden (OİSD) yapılan açıklamada, ekonomik istikrarsızlığın tahammül sınırlarının ötesine geçtiği belirtildi.

Sözcü’den Deniz Bilici Göçmen’in haberine göre, otobüs fiyatlarının artışı sebebiyle araçların yenilenemediğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu da beraberinde tamir-bakım masraflarıyla birlikte yüksek yakıt sarfiyatına, ayrıca üstesinden gelinemeyecek oranlardaki KDV ödemelerine sebebiyet vermektedir” denildi.

Ekonomik sıkıntıları aşabilmek için şirketlerin kendi bünyelerinde aldıkları önlemlerin de artık yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada “Sefer kısma, filo küçültme, personel azaltma, gider kısma gibi önlemler de artık fayda sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Sektör, beklentilerini şöyle sıraladı:

1-Ücret tarifelerinde tavan fiyat uygulaması kaldırılmalı.

2-Bilet satışlarından elde edilen KDV'nin oranı %8'e çekilmeli.

3-Akaryakıtta uygulanan ÖTV'de muafiyet sağlanmalı.

4-Sigorta primlerinde en az % 50 indirim yapılmalı.

OİSD Başkanı Ayhan Kara, bilet satışının yakıt giderini bile karşılamadığını belirterek, ayakta kalmalarının tek yolunun taleplerinin karşılanmasıyla mümkün olacağını belirtti. Kara, “Kaynak üretmeye çalışıyoruz ama bugünden itibaren bunu yapmamız mümkün değil. En az 150 milyon yolcu kapasitemiz var. Yüz binlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor; otogarlar, yan sanayi; boyacısından muavinine kadar. Sektör çökerse enkazın altında çok şey kalır. Bu bir tehdit değil durum tespiti. Varlığımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.