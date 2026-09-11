YÖK'ten akademisyenlerin dijital gelir yasağına ilişkin açıklama: 'Yeni düzenleme yok'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin dijital platformlardaki gelir getirici faaliyetlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan yazıyla ilgili açıklama yaptı.

YÖK açıklamasında, söz konusu yazının bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine hazırlanan görüşten ibaret olduğu ve kurul tarafından bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır. Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur” denildi.

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Akademisyenlerin dijital gelirleri gündeme gelmişti

Konu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK’e gönderilen yazının kamuoyuna yansımasının ardından gündeme gelmişti.

Yazıda, kamu kurumlarında çalışan memurlar ile devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenen “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” kapsamında değerlendirildiği aktarılmıştı.

YÖK’ün talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Ağustos 2026’da hazırlanan değerlendirmeye dayanan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yazısı, 2 Eylül’de YÖK’e iletilmişti.

Kararın ardından dijital platformlarda ücretsiz ders, bilimsel içerik ve analizler paylaşan bazı akademisyenlerin gelir elde ettikleri hesap ve kanallarını kapattıkları belirtilmişti.

YÖK ise bugün yaptığı açıklamayla söz konusu uygulamanın yeni alınmış bir karar olmadığını, mevcut mevzuatın yorumlanmasına dayandığını öne sürdü.

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