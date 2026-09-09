Akademisyenlere sosyal medya içeriklerinden gelir elde etme yasağı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK'e gönderilen yazıda kamu kurumlarında görev yapan memurlar ile üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi resmen yasaklandı. Karar sonrası çok sayıda akademisyen YouTube kanallarını kapattı.

Karar’dan Saliha Sultan’ın haberine göre, dijital mecralarda içerik üreten çok sayıda akademisyen, Eylül ayı başından itibaren sessiz sedasız kanallarını kapatmaya başladı.

Süreç, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na resmi bir yazı yazarak akademisyenlerin YouTube ve benzeri dijital mecralardaki yayıncılık ile uygulama geliştirme faaliyetlerinin hukuki durumunu sormasıyla başladı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

YÖK’ün talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Ağustos 2026 tarihinde bir değerlendirme raporu hazırladı. Bu rapora dayanan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü), 2 Eylül 2026 tarihli resmi yazısını YÖK’e tebliğ etti.

İlgili yazıda kamu görevlilerinin dijital platformlardan elde ettiği gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan “ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Resmi görüşün ay başında üniversitelere ulaşmasının ardından, disiplin soruşturması ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemeyen çok sayıda akademisyen ders videolarını ve analizlerini hızla yayından kaldırdı.

'Akademisyenlerin olmadığı bir dijital alan boş kalmaz'

Haberde akademisyenlerin karara tepkilerine de yer verildi. Bunlardan bir bölümü şöyle:

Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan “YouTube, akademik çalışmaları kitap ve makale formatından çıkararak araştırmacıların bulgularını ve değerlendirmelerini geniş kitlelere duyurmaları için bir fırsattı. Doğru bilginin yayılması adına da bir imkandı. Bilgi karmaşasının içinde akademisyenlerin bu alanı kullanmalarının büyük yararı vardı. Artık sadece kitap ve makalelerde buluşmak dileğiyle” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Tekir ise “Sonuç ortada: Tarih alanındaki içerik üretimi püsküllü alaylılara ve kalaycı tiplere terk ediliyor. 21. yüzyılda devlet memuriyeti, bir insanın ilmini kendi içinde boğmasını gerektirmemeli” ifadeleriyle karara tepkisini gösterdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Tüfekçi ise “Bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde akademisyenlerin görevi yalnızca makale yazmakla sınırlı görülemez. Akademisyenlerin olmadığı bir dijital alan boş kalmaz; ancak o boşluğu akademik etik anlayışının dolduracağının garantisi yok. Akademisyenleri uzaklaştırmak değil, onları nitelikli içerik üretmeye teşvik edecek açık ve uygulanabilir bir çerçeve oluşturmak gerekir” ifadesini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.