Yılmazlar Ayakkabı işçilerinden patrona: Alacaklarımızı ödeyeceksin!

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daki Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı fabrikasında hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler bir araya gelerek birlikte mücadele etme kararı almıştı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Yılmazlar Ayakkabı İşçileri Komitesi kuran işçiler bugün saat 15.00’te Rabia Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yılmazlar Ayakkabı firmasının patronu fabrikadan makinaları kaçırdıktan sonra ortadan kaybolmuş ve işçileri ortada bırakmıştı.

PE Yılmazlar Ayakkabı İşçileri Komitesi olarak kıdem tazminatları, maaşları, ihbar tazminatları ve fazla mesai ücretleri için mücadele eden işçiler bugün taleplerini yeniledi.

'Patron zulmüne karşı hep birlikteyiz'

İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"Biz bugün burada Yılmazlar Terlik ve Ayakkabı işçileri olarak toplandık. Toplanma amacımız, alacaklarımız ve haklı davamızın devam ettiğini belirtmektir. Yerel basında çıkan bazı haberlerde patron demiş ki, 'Ben kaçmadım, işçilerin alacaklarını ödemek için fabrikadaki bazı makinaları satmak amacıyla taşıdım.' Madem öyle, 17 kodu ile neden bütün işçileri kapı önüne koydun? Hem de 600 kadar işçinin hiç bir alacağını ödemeden...

Şehirdeki devlet yetkilileri bize diyor ki, 'Bekleyin sabredin'. Çalışmadan eve ekmek götürmeden nasıl sabredelim? Herkes kendini bizim yerimize koysun. Son 4 aydır ücretsiz izinlerle yarı maaşlarla ev geçindirmeye çalışıyoruz. Kiralar banka ödemeleri birikti cebimizde üç kuruş para yok. Biz sabredip bekleyelim de patronların keyifleri yerlerine gelsin de bizim alacaklarımızı ödesin. Yok öyle yağma.

Onlar zenginliklerine zenginlik katarken bizi açlığa sefalete mahkum ediyorlar. Buradan tekrar bildiriyoruz. Ücret ve haklarımızın tamamını alana kadar biz Yılmazlar İşçileri olarak bu mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Patron gelsin alacaklarımızı versin. Patron zulmüne karşı hep birlikteyiz."

📢İşçiler Yılmazlar Ayakkabı patronuna seslendi: Alacaklarımızı ödeyeceksin!



Patron demiş ki, “ben kaçmadım, işçilerin alacaklarını ödemek için fabrikadaki bazı makinaları satmak amacıyla taşıdım." Madem öyle, bütün işçileri kapı önüne neden koydun? 👇https://t.co/SkamsEsxIC pic.twitter.com/EEs0ysUf0U — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 20, 2021

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