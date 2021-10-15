Patronun boşalttığı fabrikanın işçileri eylemde: 'Hakkımızı istiyoruz'

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yılmazlar Ayakkabı ve Tekstil fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler bugün fabrika önünde bir basın açıklaması yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan işçiler, fabrikanın yaklaşık 2 yıl önce faaliyet göstermeye başladığını, açıldığında 1400 işçi çalıştığını, zamanla maaşların ay içinde bölünüp parça parça yatırıldığını belirtti.

İşçiler geçtiğimiz günlerde yaptıkları eylemde "İş zamanı hepimiz el ele verip iş yaptık, iş bittikten sonra adamlar tekmeyi vurup kaçtı" demişti. İşten çıkarmalarla birlikte işçi sayısının 600’e kadar düştüğünü, bu ayın başlarında ise kalan işçilerin 15 gün ücretsiz izne çıkarıldığını, patronun bu süreçte fabrikayı boşalttığını aktaran emekçiler bugünkü açıklamada süreci anlattı.

İçeride maaşlarının biriktiğini söyleyen işçiler, patronun en son 1 Ekim'de yıllık izin kullandırttığını geri döndüklerinde ise makineler dahil fabrikanın tümüyle boşaltıldığını belirtti.

'Ortadan kayboldular'

Açıklamada, "İşçilerin haklarını vermeden ortadan kaybolan patronlardan hesap sormak için toplandık. Biz kimseden dilenmiyoruz, emeklerimizin karşılığını istiyoruz" diyen işçiler, patronun maaşların ödenmesi konusunda kendilerini oyaladığını söyledi.

İşçiler "Hak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi beyan ediyoruz" diyerek, "İşçiler burada, makineler nerede" sloganları attı.

İşçiler, 'Mücadeleye devam edeceğiz' dedi

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