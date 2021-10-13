Patronun boşalttığı fabrikanın açılışında 'Bakan Varank' detayı

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yılmazlar Ayakkabı ve Tekstil fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler dün eylem yapmıştı.

İşçiler son dönemde fabrikada yavaş yavaş işçi çıkarılmaya başlandığını belirterek, işten çıkarmalarla birlikte işçi sayısının 600’e kadar düştüğünü, bu ayın başlarında ise kalan işçilerin 15 gün ücretsiz izne çıkarıldığını, patronun bu süreçte fabrikayı boşalttığını aktarmıştı.

İki yıl önce faaliyet göstermeye başlayan fabrikanın açılış töreni geçtiğimiz Haziran ayında yapılırken, açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılarak burada bir konuşma yaptığı öğrenildi.

İşten çıkarmaların başladığı dönemde açılış töreni

Varank'ın açılışa kendi çevresiyle katıldığını belirten işçiler, bu dönemde fabrikada işten çıkarmaların başladığı bilgisini verdi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan işçiler, içeride 3-4 aylık maaşlarının kaldığını belirtmişti. İşçiler, uzun süredir fazla mesai ücreti de alamadıklarını içerde biriken bütün haklarını alana kadar mücadele edeceklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtmişti.