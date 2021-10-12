Patron fabrikayı boşalttı, işçiler eylem yaptı!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yılmazlar Ayakkabı ve Tekstil fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler bugün eylem yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan işçiler, fabrikanın yaklaşık 2 yıl önce faaliyet göstermeye başladığını, açıldığında 1400 işçi çalıştığını, zamanla maaşların ay içinde bölünüp parça parça yatırıldığını belirtti.

İşçiler eylemde "İş zamanı hepimiz el ele verip iş yaptık, iş bittikten sonra adamlar tekmeyi vurup kaçtı" dedi.

İşçiler ücretsiz izindeyken fabrikayı boşalttı

Son dönemde fabrikada yavaş yavaş işçi çıkarılmaya başlandığını belirten işçiler, işten çıkarmalarla birlikte işçi sayısının 600’e kadar düştüğünü, bu ayın başlarında ise kalan işçilerin 15 gün ücretsiz izne çıkarıldığını, patronun bu süreçte fabrikayı boşalttığını aktardı.

Yapılan açıklamada konuşan işçi, “Burada engelli arkadaşlarımız var hepsi mağdur. Yeni doğmuş çocuğu olan var adam evine süt götüremiyor. Bize hiçbir şey söylenmiyor, fabrikadan malzemeler giderken de hiçbir şey söylenmedi" dedi. Bir başka işçi ise "İşverenin açıkça yaptığı şey, bizi dolandırmak. İş zamanı hepimiz el ele verip iş yaptık iş bittikten sonra adamlar tekmeyi vurup kaçtı" dedi.

Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz

İçerde 3-4 aylık maaşlarının kaldığını belirten işçiler, uzun süredir fazla mesai ücreti de alamadıklarını içerde biriken bütün haklarını alana kadar mücadele edeceklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.