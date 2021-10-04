Urfa’da Uğur Tekstil patronu, işçileri Kod-18 ile atıp fabrikayı kapattı

Urfa’da DİSK Tekstil'in bir süre önce yetki aldığı, 300 işçinin çalıştığı Uğur Tekstil'de sendika ile sözleşme imzalamayan patron, bütün işçileri Kod-18 ile işten atarak fabrikayı kapattı.

Evrensel’de yer alan habere göre, DİSK yaptığı açıklamada “Bu fabrikaya üretim yaptıran uluslararası markalara, taraf oldukları uluslararası sözleşmeleri ve işçi haklarını ayaklar altına alan ve büyük bir işçi kıyımına imza atan Uğur Tekstil işverenini derhal uyararak bu tutumundan vazgeçmesini sağlamaya, aksi takdirde gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

‘Bu fabrikadaki işçiler mevsimlik değil'

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan sendika üyesi Uğur Tekstil işçileri şöyle dediler:

“Bugün itibarıyla Uğur Tekstil’de çalışan bütün üyelerimize SGK’den gönderilen SMS mesajlarıyla işlerine son verildiği bilgisi gelmiştir. İşçiler, Kod-18 ile, yani belirli süreli sözleşmeyle ve mevsimlik çalışılan işlerde işin sona ermesi durumunda uygulanan maddeden atılmışlar. Oysa bu fabrikada çalışan işçiler mevsimlik veya belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçiler değildir. Uğur Tekstil işvereni şimdi de fabrikayı kapattığını söyleyerek bütün işçileri toplu şekilde ve yasa dışı bir yöntemle işten atarak bu yolla sendikayı işyerinden tasfiye etmek istemektedir"