Boyun Eğme gazetesi, Türkiye'deki sistemi 'Soyguncuların adresi belli!' başlığıyla manşete taşıdı. Gazetede şu ifadelere yer verildi:

Dünya gazetesine bir patron derneği başkanı demiş ki “Çalışanları enflasyona ezdirmeyelim... İş dünyası, çalışanının onurlu, insanca yaşam hakkını sistemli bir şekilde savunmalı”.

Güzel, patronlar fevkalade iyi niyetli. Bu durumda marketlerde gıdalar, konutlarda kiralar, şirketlere emanet edilen su, elektrik, gaz ne kadar zamlanırsa ücretlerimiz de o kadar zamlanacak mı?

Hesap ortada, enflasyon ortamında bu yarışı ücretler değil fiyatlar kazanır. Geçmişte bu yarışa “kriz” diyorduk ve filmin sonunda mutlaka gökten bir kurtarıcı iniyordu memleketimize. Boyalı basında TEFE TÜFE tablolarının kenar süsü olarak kullanılan dinozor biçimli enflasyon canavarı karşısına “piyasalardan anlayan” Kemal Derviş çıkarıldığında krizin doğurduğu sorunlar çözülmüştü. Sonuç AKP iktidarı oldu. Tüm kamu kaynakları özelleştirildi, dinozor kostümünü çıkaran piyasa canavarı ağzımızdaki lokmaya dahi göz koydu. Peki bu soygundan kim kazandı? Dünya gazetesine manşet olan “çalışanını düşünen” patronlar! Demek ki şimdi bu film başa saracak...