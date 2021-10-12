Direnen Mitsuba işçileri kazandı: Patron sendikayı tanıyacak!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Mitsuba Otomotiv'de sendikal hakları için mücadele eden işçiler tazminat hakları verilmeden işten atılmış, fabrika yönetimi sendikayı tanımayacağını duyurmuştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren fabrikayı terk etmeyen işçiler eyleme başlamıştı. Sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen emekçilerin direnişi sonuç verdi.

Fabrika yönetimi geri adım atarak sendikayı tanıyacağını açıkladı. İşten atılan 10 işçinin de tüm hakları ödenecek.

soL'a konuşan işçiler arkadaşlarını geri alamadıkları için üzgün olduklarını, ancak sendikanın tanınmasına ve tazminat haklarının ödeneceğine sevindiklerini anlattı.

Görüşmeden çıkan işçiler fabrika önünde bekleyen arkadaşlarına sarılarak, "El ele, kol kola omuz omuza", "Patronun kölesi olmayacağız", "Direnen işçiler yenilmezler", "Zafer direnen işçinindir", "Direne direne kazandık", "İş, ekmek, özgürlük", sloganları attı.

Sendikanın hazırlık için taslakları hazırladığı yönetimle masaya oturulacağı öğrenildi.