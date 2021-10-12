Mitsuba işçileri direnişte: İşçiler fabrikayı terk etmedi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Mitsuba Otomotiv, işçilerin sendikal haklarını tanımayıp işten çıkarmalara başlayınca emekçilerin yanıtı direniş oldu.

İki hafta önce sendikalı olan 4 işçiyi işten çıkan fabrika yönetimi, daha sonra 5 işçiyi daha tazminatsız olarak işten çıkardı.

Birleşik Metal-İş'in toplu sözleşme için çoğunluğu sağladığı ancak fabrika yönetiminin konuyu mahkemeye taşıdığı süreç sırasında yaşanan bu işten çıkarmalara eylemle yanıt veren işçiler, fabrikayı terk etmedi.

Sabaha kadar sloganlarla direnişte olan emekçiler "İşçiler köle olmayacak" sloganları attı.