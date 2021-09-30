İşten atılan Gebze Mitsuba işçileri direnişe geçti

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve otomotiv sektörüne üretim yapan Mitsuba fabrikasında DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası sene başında örgütlendi. Şubat ayında çoğunluğu sağlayan sendika yetki için Bakanlığa başvurdu. Bakanlığın sendikanın yetkisini onaylamasıyla sendika işverenle toplu sözleşme imzalama hakkını elde etti. Bakanlığın yetki incelemesini yanlış yaptığını öne süren Japon Mitsuba patronu süreci uzatmak adına mart ayında davayı görme yetkisi olmayan mahkemeye itiraz dilekçesi verdi.

İşverenin itiraz dilekçesi vermesi, davanın iki ayrı üst mahkemeye taşınarak hangi mahkemede görüleceğinin belirlenmesine neden olduğundan dava süreci 7 ay uzadı. Yetkili mahkeme ise davanın 27 Ocak’ta görülmesine karar verdi.

Mitsuba işçileri sendikalarıyla durumu değerlendirerek örgütlenme faaliyetlerine devam etti. 28 Eylül günü ise 4 işçi ekonomik daralma gerekçe gösterilerek işten atıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası süreci işçilerin sendika hakkına saldırı ve işçileri baskı altına alma olarak değerlendirerek direniş başlattı. İşten atılan 4 işçi fabrika önünde eyleme geçerken, fabrika içerisindeki işçiler üretimi yavaşlattı.

Konuyla ilgili soL’a açıklamalarda bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Bölge Örgütlenme Koordinatörü Nihat Akyol, “Pazar günü işçi arkadaşlarımızla eğitim yaptık. Salı günü ise 4-12 vardiyasında işe giden 4 işçi arkadaşımızın insan kaynakları müdürü tarafından otomotiv sektöründeki daralma gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını öğrendik” dedi.

Muhatap bulunamıyor

İnsan kaynakları müdürünün izne ayrıldığını belirten Akyol, “Fabrikada görüşeceğimiz yetkili kimse yok, izne ayrılan insan kaynakları müdürü daralmalar daha da artacak demiş; içerideki arkadaşlarımız üretimi yavaşlattı. İşçilerin morali yerinde, içerideki işçiler gerek çay saatlerinde gerek yemek molalarında kapı önüne gelerek işten atılan arkadaşlarımızla dayanışma gösteriyor” dedi.

BMİS Gebze Bölge Örgütlenme Koordinatörü Akyol, Cuma ve Cumartesi gününün fabrikada sayım yapılacağı gerekçe gösterilerek tatil edildiğini, eylemlerin devam etmesinden çekinildiğini ifade etti.

Akyol, 185 çalışanı olan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikasının 120 üyesinin bulunduğunu belirtti ve “İçeride uzun zamandır çalışan arkadaşlarımız var, işçilerin kıdem ortalaması 10 yılın üzerinde ancak sürece dair görüşmeleri sürdüreceğimiz bir muhatap bulamıyoruz” dedi.