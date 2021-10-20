Yandaşlar milyonları cebe indiriyor, işçiler tahtakurularıyla uyuyor: 'Çamur içindeyiz...'

İstanbul Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralanmıştı.

Şantiyedeki yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle gündeme gelen inşaat, AKP'nin gözde yandaşları Cengiz-Kalyon-Kolin ortaklığında yapılıyor.

'Elektrik kaçağı nedeniyle endişeleniyoruz'

Toplam 31,5 km'lik uzunluğa sahip olması planlanan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının yapım çalışmaları sürerken, şantiyede kalan ve soL'a konuşan işçiler çalışma koşullarını anlattı.

Günde 9-10 saat çalıştığını anlatan işçiler, yeterli güvenlik önlemi alınmadığını söyledi. "Açıkta kablolar var, onların açıkta olmaması lazım" diyen işçiler, elektrik kaçağı nedeniyle endişelendiklerini anlattı. Şantiyede çamur içinde gezdiklerini belirtti.

İşçiler her yerde açıkta kablolar olduğunu ve bunun tehlikeli olduğunu söylüyor

Şantiye alanı çamur kaplı

"Açılış için acele ediliyor'

Tahtakuruları arasında yaşadıklarını ve geceleri uyuyamadıklarını belirten işçiler, açılış için acele edildiğini bu yüzden de güvenlik önlemleri ve çalışma koşullarıyla kimsenin ilgilenmediğini söyledi.

İşçilerden biri şöyle konuştu:

"Açlış için acele ediliyor. Eşya taşıyan insanların üzerinde emniyet kemeri yok, yeterli güvenlik önlemi yok. 9-10 saat çalışıyoruz ama şantiyemizde tahtakuruları var, geceleri uyuyamıyoruz. Elektrik geçirmeyen eldivenlerimiz yok, inşaat ayakkabılarımız uygun değil"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisi kazılarını tamamladı. Şu an 6 makinemiz kazılarına devam ediyor. Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işimizin 43 bin 763 metresini, yani yüzde 70’ini tamamladık. 2022 yılı Mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerini de bitireceğiz" demişti.

En az 6 bin işçinin çalıştığı ve rantını yandaşların paylaştığı proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılıyor. 28 kilometre uzunluğundaki Havalimanı-Halkalı hattının şimdilik 6 duraktan oluşması planlanıyor.