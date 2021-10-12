TCDD'nin 13 milyarlık rantını yandaşlar paylaştı

Kolin, Kalyon ve Cengiz Holding'in aldığı toplam 18 TCDD ihalesinin maliyeti 13 milyar 185 milyon TL oldu. Yüksek maliyetli ihalelerde yoğunlukla pazarlık ve "belli istekliler arasında" yöntemleri tercih edildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, doğayı katleden projeleriyle tartışılan Cengiz İnşaat, 2011-2018 yıllarını kapsayan yedi yıllık dönemde TCDD’den 5,3 milyar TL’lik ihale aldı. Cengiz’in aldığı altı TCDD ihalesinin yalnızca biri açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilirken üçü, “belli istekliler arasında”, ikisi ise pazarlık yöntemiyle yapıldı.

Cengiz İnşaat’a verilen en yüksek maliyetli TCDD ihalesi ve sözleşme maliyeti ise “Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi: 891 milyon 591 TL” oldu. AKP döneminde gerçekleştirilen kamu ihalelerinin büyük bölümünün yüklenicisi olan Kolin İnşaat ise TCDD’den sekiz ihale aldı. 2013-2018 yılları arasında alınan ihalelerin toplam büyüklüğü kayıtlara, 3,9 milyar TL olarak geçti.

Kolin’in aldığı en maliyetli TCDD ihalesinin Cengiz, Özgün Yapı, Kalyon ve Fors ortaklığıyla üstlenilen, "yol altyapı inşaatı" ihalesi olduğu öğrenildi. Kalyon İnşaat’ın TCDD’den aldığı dört ihalenin toplam sözleşme bedelinin ise 3,8 milyar TL olduğu bildirildi. Şirketin TCDD’den, 2017-2019 yılları arasında aldığı dört ihalenin üçü, “belli istekliler arasında” gerçekleştirilirken bir ihalede pazarlık yöntemi kullanıldı.

Dünyada kamudan ihale alan ilk 10 şirket arasındalar

AKP iktidarının kamu ihaleleriyle yüz milyarlarca lira aktardığı inşaat şirketleri Cengiz, Kolin ve Kalyon, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirket arasında yer alıyor. Dünya Bankası’nın, “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”na göre, 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den toplam beş şirket ilk 10’da bulunuyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan ikinci şirket olurken Cengiz’in ismi dört, Kolin’in beş, Kalyon’un altı ve MNG’nin ismi yedinci sırada yazıyor.