Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına garanti ödeme: 7.5 milyon dolar

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, yolcu garantisi nedeniyle vatandaşın sırtına yük olmaya devam ediyor. 2020’de Ankara Tren Garı için 5 milyon yolcu garantisi verilmişti, ancak yolcu sayısı 740 binde kaldı. Gelmeyen yolcular nedeniyle yüklenici şirkete, ödeme yapılacak. Bu kapsamda Hazine’nin yüklenici Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 7.5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

8 milyon yolcu

Yolcu garantisi nedeniyle gar için 3 yılda devletin kasasından 13 milyon 852 bin 545 dolar çıktı. Tren garı için garanti kapsamında 2016’dan bu yana 14 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Tren garında yıllık yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1.5 dolar ödeniyor. Garantinin tutması durumunda ise her yolcu için ödeme 50 cent oluyor. Yapılan sözleşme kapsamında ilk 2 yıl için 2’şer milyon, sonraki 2 yıl için 5’er milyon, sonraki 4 yıl için 8’er milyon ve 9-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.

Dört yılda 21 milyon dolarlık ödeme yapıldı

Sözcü'nün haberine göre Cengiz Kolin-Limak ortaklığına Ankara YHT Garı için 2016-2017 döneminde 2 milyon yolcu garanti edildi ve 2 milyon 207 bin 230 yolcu gelince, 3 milyon 103 bin 615 dolar ödendi. 2017-2018 döneminde 2 milyonluk garantiye göre, 2 milyon 497 bin 861 yolcu geldi ve 3 milyon 248 bin 930 dolar şirkete verildi. 2018-2019’da 5 milyon yolcu garantisi tutmayınca, 7 milyon 500 bin dolar daha ödendi. 2020-2021 dönemi için de 5 milyon yolcu garantisi verildi, ancak 740 bin kişi kullandığı için hedef tutmadı. 2020 ile birlikte yolcu garantisi için ödenen tutar, 21 milyon 352 bin dolara ulaşacak.