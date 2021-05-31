Hızlı tren itirafı: Maliyet 36 milyardan 134 milyar liraya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İzmir, Bandırma-Osmaneli, Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Gebze-Halkalı, Aksaray-Yenice YHT projelerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) alarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne (AYGM) devretmişti.

Bu süreçte ortaya çıkan rekor orandaki maliyet artışları ise CHP Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından Meclis gündemine getirilmişti. Akın, projelerin maliyetinin neden 36,5 milyar TL’den 133,9 milyar TL’ye çıktığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormuştu.

Bakanlık’tan verilen yanıtta Türkiye genelindeki ilgili YHT hatlarının TCDD bünyesindeyken yatırım programında yalnızca altyapı işleri bulunduğu belirtildi. Yanıtta, AYGM uhdesinde sözkonusu hatların üstyapı işleri, elektrifikasyon-sinyalizasyon işleri, gar tesislerini teşkil etmek ve şehir merkezi geçişlerindeki konvansiyonel hatların şehir dışına taşınmasının da bulunduğu ifade edildi. Yanıtta, YHT hatlarındaki katlanan maliyetlerle ilgili, “Artış değil, kapsam farkı söz konusudur” denildi.

‘Kamu zararına yol açacak'

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre CHP’li Akın, Bakanlığın YHT hatlarında yaşanan olağanüstü maliyet artışına plansızlığın neden olduğunu kabul ettiğini belirterek, “Bakanlığın verdiği yanıt, iktidarın Türkiye’yi yönetemediğinin açık bir itirafı. YHT hatlarıyla ilgili eksik planlama yapılmış. Eksikler, 2021 yatırım programında maliyetlerin katlanmasına neden oldu. Bu durum öngörüsüzlüğün ve plansızlığın göstergesi. Son bir yılda döviz kuru arttı, yurt dışı kredi maliyetleri yükseldi. 2020 programındaki eksik planlama kamu zararına yol açacak” dedi.