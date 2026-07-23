Yılmaz Büyükerşen CHP’den istifa etti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.07.2026 , 17:42
Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'den istifalar sürüyor. Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifasını şu açıklamayla duyurdu:
Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."
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