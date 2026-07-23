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CHP’de bugün toplu istifa bekleniyordu: ‘İstifa yok, CHP’de vekil olarak şu an devam ediyoruz’

CHP’de bugün 90’dan fazla vekilin istifa edip yeni partiye geçiş için adım atması bekleniyordu. Ancak kapalı grup toplantısı sonrası yapılan ilk açıklamalar istifaların şimdilik gerçekleşmediği yönünde oldu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.07.2026 , 11:51

Özgür Özel’in son grup toplantısında yeni parti kuruluşunu resmen ilan etmesi sonrası bugün yapılacak kapalı grup toplantısına gözler çevrilmişti.

Beklentinin aksine söz konusu toplantıdan toplu istifa kararı çıkmadı.

CHP’li Gökhan Zeybek, toplantı sonrası HalkTV’ye yaptığı açıklamada, “Kapalı grup toplantısını yaptık, Meclis’e geçeceğiz. Şu an istifa etmedik, CHP vekili olarak şu an devam ediyoruz” dedi.

Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı açıklamada, “Kapalı grup toplantısı yaptık önemli kararlar alınması gerekiyordu oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısı ya da bizzat Genel Başkan'ın bildirmesi gereken bir şey olursa bildireceğiz" ifadesini kullandı.

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