Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Al Sharq Forum 2026’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın kurduğu Mekke İttifakı’nın yeni üyelerle genişleyebileceğini duyurdu.

Ağustos ayında imzalanan ve son dönemde yeni ülkelerin katılımıyla büyüyeceği iddialarıyla gündeme gelen ittifak için kısa süre önce “şimdilik yeni üye arayışında değiliz” açıklamasını yapan Fidan, bu kez genişleme mesajını açık biçimde dile getirdi.

İttifak kapsamında önceki gün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan toplantıyı anımsatan Fidan, “Her bir ülke bölgemizdeki zorlukların üstesinden gelmek için kendine özgü yetenekler ve değerli deneyimler getiriyor” dedi.

Mekke Anlaşması aracılığıyla “daha geniş bölgenin hizmetinde kolektif savunmayı sağlama” taahhüdünde bulunduklarını aktaran Fidan, Mekke İttifakı’nın kurumsal kapasitesi güçlendikçe diğer bölge ülkelerinin katılımıyla daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını iddia etti.

'Bölgesel Dörtlü' ve sermaye iş birliği vurgusu

AKP iktidarının dış politikasını “bölgesel sahiplenme” kavramı üzerinden tarif eden Fidan, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politikanın temel ekseni haline getirildiğini savundu. “Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz” diyen Fidan, bu politikanın son dönemdeki somut örnekleri olarak Mekke İttifakı ile Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Bölgesel Dörtlü (R4) platformunu gösterdi.

Söz konusu mekanizmaların yalnızca askeri güvenlik alanında kalmayacağını belirten Fidan, iş birliğinin ekonomik entegrasyon, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bağlantısallık, teknoloji ve inovasyon alanlarına da yayılması gerektiğini söyledi. Fidan, “Mekke İttifakı ve Bölgesel Dörtlü gibi işlevsel ve etkili bölgesel mekanizmalar, daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Askeri ittifaka 'inanç bağı' söylemi

Fidan, konuşmasında bölgesel askeri paktları ve ekonomik iş birliği ağlarını sık sık dinsel referanslarla ve “Müslüman dünya” vurgusuyla temellendirdi.

Küresel ağırlık merkezinin Doğu’ya kaydığını ve uluslararası sistemin köklü bir dönüşüm geçirdiğini öne süren Fidan, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden "Müslüman ülkelerin" yeni düzenin şekillenmesinde rol alması gerektiğini savundu.

İbn-i Haldun’un “dayanışma bağı” kavramına atıfta bulunan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“İnancımız bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Dinimiz hepimizin paylaştığı temel değerleri tanımlar. Bu bağlar sınırları aşar, toplumlarımızı birleştirir. Bu bağlar medeniyet mirasımızla birleşerek kolektif bir eylemin sağlam temelini oluşturur. Tarih boyunca belirleyici anlarda işte biz bu ruhtan güç aldık.”

Fidan, "Müslüman ülkelerin" bu dönemde “ortak bir amaç bilinci, toplu güvenlik ve ortak ruh” etrafında birleşmesi gerektiğini öne sürdü.

Genişleme gündeminde hangi ülkeler vardı?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ağustos ayında imzalanan Mekke İttifakı’nın genişleyeceğine dair iddialar bir süredir uluslararası basında yer alıyordu. Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, kurucu üyelerin şu aşamada kurumsallaşmaya öncelik verdiğini ve şimdilik yeni üye arayışında olmadıklarını öne sürmüş olsa da kulislerde Mısır, Suriye ve Endonezya’nın adları paktla birlikte anılmaya devam etti.

Pakta katılmayı değerlendirdiğini daha önce açıklayan Suriye’deki HTŞ yönetiminin ittifaka katılma kararını çoktan aldığı öne sürülmüştü. Associated Press’e (AP) konuşan Suriyeli yetkililer, Şam’ın bu kapsamda Yemen’e karşı Suudi Arabistan’a ilk etapta yaklaşık 600 özel kuvvet savaşçısı göndermeye hazırlandığını iddia etmiş, Suriye resmi haber ajansı SANA ise bu haberi yalanlayarak anlaşmanın yalnızca eğitim ve kapasite artırımıyla sınırlı olduğunu savunmuştu.

İttifakın başlangıçta kurucu üyeleri arasında yer alması planlanan ancak bölgesel savaşa doğrudan dahil olmanın yaratacağı askeri ve ekonomik riskler nedeniyle masaya oturmayan Mısır ise Bölgesel Dörtlü (R4) içinde yer almayı sürdürüyor. Mısır Temsilciler Meclisi de 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Riyad’ın talebi halinde Suudi Arabistan’a asker gönderme yetkisi vererek Kahire’yi fiilen bu cepheye hizalamıştı.

Son olarak Middle East Eye’a (MEE) konuşan Türkiye'den yetkililer, Endonezya’nın da Mekke İttifakı’na katılmakla ilgilendiğini ve seçeneklerini değerlendirdiğini iddia etmişti. Cakarta yönetimi bu iddiayı doğrulamasa da paktın kurucu üyeleri Türkiye ve Pakistan, 21 Ekim’de Katar ve Endonezya ile birlikte silah üretimini ve teknoloji transferini ortak bir ağa bağlayan Bedir Mutabakat Zaptı’na imza atmıştı.

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