Yeni Partili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısı da dahil 34 şüpheli tutuklandı. Kozay daha önce Cumhuriyet Hak Partisi'nden istifa ettiğini açıklayıp Yeni Parti'ye katılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.

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Soruşturma kapsamında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem belediye başkanı ve şu an CHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Soner Çetin, dört belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Emrah Kozay, Soner Çetin ve dört belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra 49'a yükseldi.

34 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çukurova Belediye Başkanı Kozay, önceki dönem belediye başkanı Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Aralarında 1 belediye başkan yardımcısı da olan diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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