Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye geçti

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan yönetim tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Kösedağı "36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

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Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Kösedağı, şunları söyledi:

"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim.

Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti saflarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz.

Hepimizin yolu açık olsun."

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