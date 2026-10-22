AKP’de herkes kılıcını çekti: Kim, ne diyor, kavga nereye doğru gidiyor?

AKP iktidarı içinde uzun süredir yargı operasyonları üzerinden süren bir iç kavga vardı.

Can Holding operasyonundan itibaren zaman zaman gün yüzüne çıkan, zaman zaman derlenip toparlanan bu kavga görüntüsü, fon soygunundan sonra çığrından çıkmışa benziyor.

Peki, bu yaşananlar ne anlama geliyor, kim ne pozisyon alıyor?

Sahneye en son o çıktı: Berat Albayrak'ın esas derdi ne?

Önce kavga sahnesine en son çıkan isimle, Berat Albayrak’la başlayalım.

Skandalın göbeğindeki isimlerden biri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan... Aynı zamanda Erdoğan’ın başında olduğu Varlık Fonu’nun da başkanvekili… Türkiye’nin 128 milyar dolarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın arka kapısından seçim kazanmak için buharlaştıran eski Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak'ın tez danışmanı. 'Faiz sebep, enflasyon netice' zırvalığına çanak tutan Merkez Bankası eski Başkanı, şimdinin BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun tez danışmanı. Dostoyevski 'Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık' demiş ya… Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış…

Bu sözler artık siyasi hükmü çok zayıflamış olan CHP cephesinden geldi, Faik Öztrak’tan.

Öztrak’ın hükmü zayıf ama bu sözler yandaş isimlerden Abdulkadir Selvi tarafından da Hürriyet’teki köşeye taşınıca iş değişti:

Öztrak az konuşan bir siyasetçi.

Ancak Hazine Müsteşarlığı’ndan geldiği için ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Faik Öztrak, fon kriziyle ilgili değerlendirmesinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ı hedef alan bir paylaşım yaptı. 'Dostoyevski, ‘Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık’ demiş ya... Bürokraside de pek çok kurumun yöneticisi Erişah Hanım ve ekibinin paltosundan çıkmış...' dedi.

Haliyle de Berat Albayrak’tan, avukatları üzerinden sert bir yanıt geldi:

Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi'ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir.

Bugün bu sert yanıtı tahkim eden salvolar Berat’ın abisinin gazetesi Sabah üzerinden devam etti.

"Dahili bedhahlar" yazıları yazıldı, Mehmet Şimşek modelini destekleyenlere “eşeklik ettiklerini kabul etsinler” çağrısı geldi, “rövanş almaya çalıştıkları” söylendi.

Peki, bu kavga nereden çıktı, her şey fon soygunundan ibaret miydi?

Berat Albayrak bir süredir AKP içinde boy gösteren Erdoğan sonrasına hazırlık ve liderlik kavgasının dışında görünüyordu.

Ancak bu sessiz görüntüsüne rağmen daha önce görev yaptığı bakanlıklarda belli düzeyde bir gücü elinde tuttuğuna ilişkin iddialar da gündeme geliyordu. Son olarak Emniyet’te Mustafa Çalışkan’ın kritik bir göreve gelmesi ve Siber Güvenlik Başkanı tercihi Albayrak’ın adını yeniden potaya soktu.

Çünkü iki kritik koltuğun sahibi de iddialara göre Albayrak’a yakın isimler olmuştu.

Dolayısıyla Berat Albayrak’ın fon soygunu dolayısıyla doğrudan bir yandaş yazar tarafından hedef gösterilmesi de, buna yanıtın “dahili beddahlar” çıkışıyla verilmesi de şaşırtıcı değil.

Bugün Sabah gazetesinin, Berat Albayrak’ın istifasındaki sözlerine atıfla “at izi it izine karıştı” demesi de bununla ilgili.

Yani artık kavganın saflarında Berat Albayrak da var ve belli ki Sabah, soygun dolayısıyla önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ve AKP içi diğer aktörleri daha fazla hedef tahtasına oturtacak.

Yeni Şafak’ın parti içine bıraktığı bomba

"AKP’de dağılma mı var" tartışması son dönemde sıkça yapılıyor.

Bunu test etmek için yıllarca iktidarın kanatları altında büyüyen unsurların son süreçte nasıl konum aldığına bakmak yeterli aslında.

Yukarıda aktardığımız Berat Albayrak gündemi bununla ilgili, dün Yeni Şafak’ta yer alan dikkat çekici yazı da.

Özgür Bayram Soylu imzasıyla gazetede yer alan yazıda, yıllarca muhalefeti “elitist olmakla” suçlayan AKP, silahı bu kez kendine döndürerek partinin politikalarını ve siyasetçilerini elitistlikle suçladı.

Yazıda AKP’nin seçim stratejisinin başarısızlığa mahkum olduğu, anketlerin asrın yanılgısına sürüklediği, kararsızların AKP’yi tercih etmeyeceğine işaret edildi.

Tamamı sert olan bu değerlendirmeleri bir de enflasyon üzerinden Mehmet Şimşek politikalarının yerden yere vurulması takip etti ve son fon soygunu da tüm bunların üzerine gelen çilek olarak yorumlandı.

Kısacası AKP’nin en önemli yayınlarından ikisi, AKP içi kavgada doğrudan AKP’nin zeminini hedef alan bir harekete girişmiş oldu, aynı anda.

soL Haber, düzen aktörleri arasında, AKP içinde yaşanan kavganın esas nedenlerine işaret etmeye devam ediyor. soL'un bu haberlerine destek vermek isteyen okurlarımızı abone olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Erenköy, Ali Erbaş, Aydın Ünal, Metin Külünk, İsmail Kılıçarslan ve diğerleri

AKP’nin en büyük kuvvet kaynaklarından biri başından bu yana tarikat ve cemaatler oldu.

Bu cemaatlerden biri olan, hatta AKP’nin isim babalarından olduğu belirtilen Erenköy Cemaati, fon vurgunu sonrası zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada toplumsal çürümenin kaynağı olarak AKP’nin politikalarına işaret edilidi, fon soygunun da bunun son halkası olduğuna değinildi:

Sadece şikâyet eden, alternatif üretmeyen, güçlünün yanlışına susup sadece zayıfın hatasını dile getiren bir ahlak söylemi, inandırıcılığını kaybetmeye mahkumdur. Yolsuzluğa, torpile ve kul hakkına susan, ahlaktan bahsetme hakkını da meşruiyetini de kaybeder.

Erenköy Cemaati’nin muhtırasını benzer ağırlığa sahip olmasa da birkaç tarikat ve cemaatin açıklaması daha takip etti.

Yani AKP’nin bir cephede daha darbe almasının önü açıldı.

Üstelik bu darbenin arkasına AKP’nin adanmış yazarları, kritik görevler verdiği isimler de sıralandı.

“Hüdayi Vakfı mükemmel bir metinle üzerine düşeni yaptı. Kendini reisçi sayanlar vakfa parmak salladı. Beyler bayanlar, siz yoktunuz Hüdayi vardı. Dolayısıyla sesinizi kesin oturun aşağıya, o metinde en küçük bir kötü niyet yok” diyordu örneğin Yeni Şafak’tan İsmail Kılıçarslan.

AKP’nin bir önceki Diyanet Başkanı Ali Erbaş, vakfın açıklamasını bir ayetle alıntılıyor, “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” diyordu.

AKP’nin bir dönem “meşhur vekillerinden” olan Ahmet Hamdi Çamlı, “Çürümüşlüğün imdat çığlığına ses veren bütün sivil toplum kuruluşlarımıza hürmet ve minnet borçluyuz...” sözleriyle sahne alıyordu.

İş öyle bir noktaya geldi ki, AKP’nin birçok kritik kalemi, partiye sopa gösterir hale geldi:

Fon konusunda umutsuzluğa kapılmaya başladım. Zamana yayacaklar ve konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor. Ama bu bir yara açtı, bu yara kapatılmazsa derinin altında bir kanser hücresi gibi bünyeyi saracaktır, içten içe konuşulacaktır. Umarım yanılırız, dosya kapanmamıştır, gündemden düşmemiştir. Eğer böyleyse, beklemediğimiz kötü sonuçlar doğuracak.

Erdoğan’ın eski metin yazarı, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal’ın bu sözlerini destekleyen çok fazla yandaş isim çıktı ortaya.

Yine AKP’nin önemli isimlerinden olan eski vekillerden Metin Külünk, "Siyasi otorite bu listeleri açıklamazsa, karanlık odakların listeleri farklı yöntemlerle servis ederek fon sürecini hükümete, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir darbe girişimine dönüştürmeye çalışması ülkemizi çok ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Bugün dolaşıma sokulan sızıntı bilgi (!) bunun en belirgin göstergesidir” sözleriyle bombayı parti içine bırakanlardan biri oldu.

Sızıntı, fon vurgunundaki AKP’lilerin listesinin parça parça gündeme gelmesine ilişkindi.

Külünk açıkça işaret etmedi ama sızıntı doğrudan AKP içi kavgayla ilgili ve yine AKP içinden, bürokrasi içinden oluyordu.

Tıpkı daha önce olduğu gibi.

Hatırlanacağı üzere daha önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine AKP içinden çok fazla belge geldiğini söylüyor, Akın Gürlek’le ilgili kendisine belge gönderenlerin bu belgeleri Erdoğan’a iletmesini istiyordu.

Bu düzenek AKP içi kavga sürdükçe farklı isimleri hedef alarak, değişik isimler üzerinden CHP’ye, Yeni Parti’ye, sosyal medyaya ve basına sızmaya devam edecek gibi.

Öte yandan her isme yönelik operasyon hızlı bir sona da ulaşmıyor bu süreçte.

Vurgun ortaya çıktıktan sonra bir süre Akın Gürlek’in eşinin SPK yönteminde olması ana tartışma konularından biri olmuş, sonrasında bu konuyu işleyen isimler sessizce ortadan çekilmişti örneğin, yeni bir kriz uç verene kadar…

Esenyurt rezilliği: Ortalığa daha neler saçılacak?

2015 yılında AKP'nin İstanbul İl Yönetimi'nde yer alan bir isimdi Yusuf Ulutaş.

Mesleği avukatlıktı.

Evinde ve kasa evi olarak kullandığı gizli evinde toplam 400 milyon liraya yakın para bulundu.

Esenyurt Belediyesi'nde AKP'li kayyımın yardımcılığı görevindeydi.

Soru ortada, bir belediye başkan yardımcısı, bir avukat nasıl olmuş da 400 milyon değerindeki nakit parayı gizli bir kasa evinde tutuyordu? Bu paranın kaynağı neydi?

Yanıt yine AKP içinden geldi.

Yandaş yazarlardan Fuat Uğur, Ulutaş'ın AKP içinden Haydar Ali Yıldız ve Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakın olduğunu, hatta Kaya'nın usulsüz şekilde Ulutaş'ı memur yaptığını söylüyordu.

Üstelik 400 milyon liranın bu rüşvet ağında bir çerez parası olduğunu dile getiriyor, belediyenin fabrikalardan işletme ruhtası adı altında her yıl 10 bin dolar rüşvet aldığını dile getiriyordu.

Uğur'un iddiaları önemli. Çünkü AKP'li belediyelerdeki rüşvet çarkının bir bölümünü ifşa ediyor, bunun çok daha ötesi olduğunu ima ediyordu.

Sonuç olarak Esenyurt'taki gizli kasa evi skandalı da büyük tartışma konusu oldu.

Yandaş yazar Şamil Tayyar, bu krizin de en az fon vurgunu kadar AKP'ye zarar verdiğini söylüyor, yapılan bir ankete göre AKP'nin oylarının yüzde 6 azaldığına işaret ediyordu.

Halka yalan söyleyelerin karşısına gerçeklerle çıkıyoruz. Gerçeğin mücadelesine güç vermek isteyen tüm okurlara çağrımız soL'a abone olmaları, güç vermeleri.

Neden önemli?

AKP içinde çok fazla isim Erdoğan sonrasına yönelik hazılıktan söz ediyor, parti içinde büyük bir kriz olduğuna işaret diyor.

Şimdilerde hiç itibar görmeyen, mahallesinden de büyük oranda dışlanan bir yandaş yazar, son Azerbaycan krizi sonrası ismini vermeyerek ve üstü kapalı olarak Hakan Fidan’ı operasyon çekmeye çalışmakla itham etmiş, bu adımların, kendi başına buyruk planların Erdoğan sonrasına hazırlıklarla ilişkili olduğunu söylemişti. Erdoğan hayattayken atılan bu adımlara karşı çıkan kendisi gibi isimlerin de risk altında olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Programı ciddiye alan olmadı, söylediklerini de…

Ancak herkes AKP içinde bir kriz olduğunu, bunun Erdoğan sonrasına hazırlıkla ilişkili olduğunu biliyor.

Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Hakan Fidan, Berat Albayrak, İbrahim Kalın gibi isimler bu tartışmanın bir unsuru olarak gündeme geliyorlar sürekli olarak.

Son fon soygunu da öyle.

Herkes kendi işine yarayan, güç savaşında karşı tarafın elini zayıflatacak hamle arayışında.

Cemaatler, yandaş yazarlar, AKP içi aktörler buraya odaklanmış durumda.

Dolayısıyla da yıllardır Erdoğan liderliğinde tek bir doğrultuya bakma görüntüsü veren AKP, şimdi son derece dağınık, adeta bir kurtlar sofrasına dönüşmüş durumda.

Bu tablo meselenin sadece bir boyutu.

İşin asıl kısmı ise halk cephesinde neler yaşandığı…

Fon soygunu, derinleşen yoksulluk, Mekke Anlaşması, savaş riski, çözüm süreci ve yeni anayasa tartışmaları orta yerde duruyor. Bu başlıkların tamamı halkın çıkarlarının tam karşısında olacak bir çözüme, Yeni Osmanlıcı hayallere bağlanmak isteniyor.

Bir saatten sonra AKP içinde neler yaşandığı değil, tüm bu saldırıların arkasındaki esas imzanın sahibi olan düzene halkın nasıl yanıt vereceği belirleyici olacak, burası kesin...

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