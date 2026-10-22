Çukurova Belediyesi soruşturması: 49 kişi adliyeye sevk edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi’nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Aralarında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin’in de yer aldığı 49 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İhaleler inceleniyor

AA ve DHA'nın haberlerine göre, soruşturmada belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evraklarına odaklanıldı.

Belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda İhale Kanunu’nda yer alan "istisna" hükmünün mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca belediyeden ihale alan yüklenici firmaların hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlüklere başvurulduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturma kapsamında işlem yapılan isimler arasında 4 belediye başkan yardımcısı, belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisi ile çeşitli belediye personelleri ve firma yetkilileri de bulunuyor.

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer başlıksa fiilen belediyede çalışmadığı halde maaş ödemesi yapılan personele ilişkin oldu. Belediyeye gitmeden düzenli maaş aldığı öne sürülen 8 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyse aranıyor.

Gözaltı kararlarının kimleri kapsadığı ve operasyonun hangi soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Belediye Başkanı CHP'den istifa etmişti

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamıştı.

Kozay, siyasi hayatına Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyurmuştu.

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