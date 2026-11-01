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Yeni Parti’den Emir Sarıgül’ün Sabah’a sızdırılan ifadesindeki iddialara yanıt: ‘Külliyen yalandır’

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre “Genel Başkanımız Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır” dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.11.2026 , 19:33

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün Sabah gazetesine sızdırılan ek ifadesindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emre "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır” diye belirtti.

Zeynel Emre “Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız” ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği öne sürülen ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

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