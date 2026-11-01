Emir Sarıgül tahliye talebiyle babası aleyhine ifade verdi, yandaşlar servis etti: ‘Babam, Özgür Özel’e 350 bin dolar verdi’

Yandaşlar günlerdir Emir Sarıgül’ün babasına karşı ifade vereceğini öne sürüyordu.

Belli ki bu konuda istenen sonuç alındı ve bugün hızlıca Sabah gazetesi tarafından servis edildi.

“Gazete” Sarıgül’ün tahliye ve koruma talep ederek verdiği ifadeyi paylaştı.

“Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin doları Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum” diyen Emir Sarıgül, “O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı” iddiasında bulundu.

Emir Sarıgül, bunun dışında bir de 100 bin dolar iddiasında bulunurken, habere göre ifadesinde şunları söyledi:

“Geçtiğimiz ay içerisinde Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. …Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Babam ertesi gün söyledi.”

Haberde Sarıgül'ün bu ifadeler sonrası tahliye ve can güvenliği için koruma talep ettiği belirtildi.

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