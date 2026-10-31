'Erdoğan, Sarıgül için talimat verdi' iddiası: 'Dokunulmazlık dosyası bir an önce Meclis'e gelsin'

Yeni Parti’den istifa ederek bağımsız milletvekili olarak kalan Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmalar sonrası bazı iddialar gündeme geldi.

Yeniçağ'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlık dosyasının bir an evvel Meclis’e gelmesi, işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

İstifa dilekçesinin TBMM kayıtlarına geçmesinin ardından, Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlığı da başkent gündemine taşındı. Sürecin Meclis’e ulaşması halinde Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamaları başlayacak.

Yurt içi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığına dair iddiaların ardından Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile olayı araştıran gazeteci Murat Ağırel tutuklanmıştı.

Düzen siyasetinin kiri ve çürümüşlüğü yolsuzlukları birer birer gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Siz de soL'un bu haberlerinin artması için abone olup destek verebilirsiniz.

Ne olmuştu?

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için “montaj” olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan ve Sarıgül’ün koruması olduğu belirtilen Ömer D. de gözaltına alınmıştı.

Sarıgül, hakkındaki iddialara ilişkin eski AKP'li vekil Şamil Tayyar’ı arayıp iddiaları yalanlamıştı. Şamil Tayyar, Mustafa Sarıgül’e dokunulmazlığının kaldırılmasını sağlayarak ifade vermesini önermiş, Sarıgül ise bu öneriyi değerlendireceğini söylemişti.

Soruşturma, iki Alman vatandaşının şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyon avronun aklandığı ve 1 milyar avroluk fon vaadiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine başlamıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki evrak dokunulmazlığı nedeniyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.