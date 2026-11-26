Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ardından dün ilan edilen yeni A Takımı'nda önceki dönemde dış politika kurmayları arasında yer alan Namık Tan'ın liste dışı kalması dikkat çekmişti.

OdaTV'nin haberine göre, Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın geçtiğimiz gün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması bu durumda etkili oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aras Tan'ın ikametinde gerçekleştirilen polis aramasında esrar ile uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.

Aras Tan'ın Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin Namık Tan'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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